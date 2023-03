La Roca Team s'opposera à l'ASVEL pour la finale de la Coupe de France

Samedi, en quart de finale, Sasa Obradovic avait laissé Makoundou et Moneke sur le côté (en plus de sa star Mike James suspendue). Hier en demie, c’est l’intérieur Donatas Motiejunas qui a pu se reposer au bord du parquet de l’Arena Loire de Trélazé. Malgré une entame très hachée (8 fautes au total en 3 minutes !) - le fil conducteur de cette rencontre -, la Roca Team démarrait sur de bonnes bases (4-8, 4e minute). En face, Le Mans et son jeu survitaminé faisaient mieux que résister. Les Sarthois terminaient même le premier quart-temps sur un 18-3 détonnant (26-15, 10e).

66 coups de sifflet et 2h18 de match!

Une vague sur laquelle le MSB n’allait pas surfer longtemps (28-15, 11e). Emmené par un Moneke inspiré (6 points consécutifs entre la 11e et la 13e minute), Monaco inversait la tendance sur un 0-15 cinglant (28-30, 15e). Pas de quoi désarçonner des Sarthois, pourtant privés de Ndoye sorti suite à un choc genou contre genou (17e). Ils repassaient en tête, au buzzer de la mi-temps sur un shoot stratosphérique, de son propre camp, de Matt Morgan (46-45, 20e). L’un des rares éclairs purement basket d’un duel, loin d’être heurté, mais rythmé au son des sifflets (41 fautes à la mi-temps, 66 au terme de la partie).

Sur le terrain, Le Mans continuait de s’accrocher (62-62, 29e) avant que les talents princiers ne décantent la situation dans le dernier quart. Notamment sur deux alley-oops de suite conclus par l’ancien Choletais Yoan Makoundou (75-85, 38e). Histoire de délayer cette demi-finale interminable (2h18 au total). Le 22 avril prochain, Monaco défiera Villeurbanne, tombeur de Strasbourg (85-69), à l’AccorHotels Arena de Paris.

L’ASVEL, portée par son géant Youssoufa Fall (16 points, 13 rebonds), a aisément distancé la SIG.

De toute son histoire, l’ASM n’a encore jamais remporté la Coupe de France.