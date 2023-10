La Roca Team reste invaincue en Betclic Elite en s'imposant face à Dijon

Calendrier oblige (l’Euroligue débute vendredi), Monaco s’est posé un challenge ce mardi contre Dijon: rester invaincu et faire tourner à neuf pros sur la feuille.

Opération réussie pour Sasa Obradovic et ses hommes. Motiejunas n’a joué que 8 minutes, et en tribunes, un cinq de classe: John Brown, Alpha Diallo (ménagés), Kemba Walker, Mam Jaiteh et Jordan Loyd (pas encore rétablis) ont regardé leur Roca Team dominer du début à la fin une équipe de Dijon (privée de Chikoko) combative (à l’image de Dokossi au rebond) mais jamais en mesure d’y croire vraiment.

Il faut dire que sur le parquet, Monaco a fait le job quand il le fallait. L’ASM n’est plus en rodage. Elie Okobo (bien chaud !), Petr Cornelie, Yak Ouattara ont été les leaders au scoring d’une Roca Team adroite de loin et souveraine au rebond. Malgré deux rapprochés en 2e quart-temps (34-29) et début de 3e (50-44), Dijon n’a pas été en mesure de s’opposer à chaque fois que la Roca Team a haussé la cadence.

Mike James (8 passes) et Matthew Strazel (6) ont distribué les caviars, un excellent Cornelie (17 pts à 7/8, 12 rebonds) a fini à 29 d’éval’. Ouattara a fêté la naissance de son 3e enfant par un petit festival à 3-pts (4/5), histoire de se mettre bien en confiance avant l’Euroligue.