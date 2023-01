La Roca Team prise dans le piège du Fenerbahce après les prolongations

Monaco, cette fois, aura tout tenté. La RocaTeam concède en Euroligue une 3e défaite à l’extérieur en janvier, mais ce revers ne ressemble en rien à ceux du Partizan et de l’Etoile Rouge.

Dans la salle du Fener, Monaco, malgré un début de 3e quart-temps raté, a livré une bataille de haut niveau, usant de toutes les solutions pour combler un déficit de puissance dans la peinture.

Pour les yeux, un duel époustouflant, marqué par des gestes de grande classe des deux côtés. Si Jordan Loyd, à court de rythme pour son retour, n’a que très peu pesé, Mike James (23 points, 6 rebonds, 6 passes), Yakuba Ouattara (19 points en 16 minutes, 5/7 à 3-pts !), Alpha Diallo (13 points, 8 rebonds, 5 passes, 3 interceptions) ont été carrément énormes sur le parquet stambouliote.

Et c’est John Brown, le vaillant, qui est allé chercher le panier de l’égalisation dans le temps réglementaire, Monaco signant un 8-0 dans les 2 dernières minutes pour climatiser le Ulker Hall.

Diabolique Wilbekin

Mais pour le Fener, la puissance et l’omniprésence du pivot Johnatan Motley, la maîtrise du meneur Calathes, le festival diabolique du meneur Scottie Wilkebin et le contre gigantesque de Hayes-Davis, dans la prolongation sur Mike James, ont finalement eu raison du courage monégasque. Tout comme le dernier shoot à 3-pts de Nigel Hayes et la partition de Guduric aux lancers.

Les temps sont plus durs pour l’ASM, qui jouera gros le 26 janvier contre Milan, afin de garder au chaud une place dans le Top 8 convoitée de toutes parts.