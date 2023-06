Les champions de France de basket reçus par la famille princière à Monaco

Faites du bruit! Allez la Roca Team! Daghe Munegu. » Se prenant l’espace d’un instant pour Ferxel Fourgon – le speaker de Gaston-Médecin – le prince Albert II n’a pas caché son enthousiasme hier après-midi de pouvoir recevoir à domicile l’équipe de l’AS Monaco Basket, fraîchement devenue dans la nuit de jeudi à vendredi championne de France pour la première fois de sa carrière.

"Je crois que tout le monde sera d’accord: cette coupe est la concrétisation d’une saison exceptionnelle avec deux très beaux trophées et une merveilleuse troisième place en EuroLigue. La Roca Team nous a enchantés, nous sommes très reconnaissants. J’espère que nous allons continuer sur cette route", a souligné le souverain devant les joueurs, le staff et leurs proches, réunis sur l’esplanade de la Nouvelle aile du Palais princier.

"Il faut que l’on savoure"

Peu avant, le prince Albert II, la princesse Charlène et le prince héréditaire Jacques ont accueilli la Roca Team pour une photo de famille dans la cour d’honneur du Palais princier. Une tradition toute monégasque. Dans l’exposition "Le prince chez lui", consacrée au prince Rainier III, une image capture justement un moment similaire au début des années 60 où le jeune prince Albert est aux côtés de Michel Hidalgo, gloire de l’époque de l’AS Monaco, qui venait elle aussi d’être sacrée championne de France de football.

Les clichés d’hier alimenteront dans quelques décennies d’autres expositions consacrées aux souverains monégasques? Le Prince y a peut-être pensé en demandant à son fils de le suppléer, pour remettre à chaque joueur une médaille commémorative de la Maison souveraine. Une tache un peu impressionnante, en public, pour un petit garçon de huit ans face à ces grands gaillards. Mais il faut bien commencer son apprentissage quelque part.

Échange de bons procédés, la Roca Team avait préparé pour la famille princière, une série de maillots dédicacés par les joueurs et leur capitaine, Yakuba Ouattara, qui a admis qu’avec ces coéquipiers, ils attendaient ce titre de champion de France depuis longtemps. "On a réussi à mettre la main sur ce trophée, ça aura été une saison incroyable, il faut que l’on savoure. Ce ne sera peut-être pas tout le temps aussi bien, même si l’année prochaine on essayera de faire mieux que ça encore".

Sous le regard attentionné de ses parents, le prince héréditaire Jacques s’est chargé de remettre une médaille souvenir à chaque joueur. Photo Cyril Dodergny.

"Je ne me souvenais plus la dernière fois où j’ai pleuré dans ma vie, probablement quand j’ai perdu mon père et ma mère. Jeudi soir, dans les salons de Roland-Garros, j’ai pleuré. Merci pour ce merveilleux projet dans ce beau pays."

Alexei Fedorychev, président de l’AS Monaco Basket, en félicitant son équipe hier devant le souverain au Palais.