Betclic Elite: les dirigeants de l'AS Monaco "s'excusent" d'envoyer son équipe espoir pour affronter Blois auprès des supporters

Après s’être inclinée vendredi soir contre Le Mans à la maison dans un match sans enjeu, la Roca Team remet le couvert ce mardi soir en championnat du côté de Blois. Une rencontre toujours sans grand intérêt d’un point de vue sportif puisque Monaco est assuré de finir premier de Betclic Elite, et surtout parce que le Final Four arrive à grands pas. Vendredi, les Roca Boys croiseront le fer avec l’Olympiakos pour une place en finale d’Euroleague. Le plus grand événement jamais vu jusqu’à présent pour le club du Rocher.

Et c’est justement en ce sens que réside l’information principale de cette 34e journée. Le club monégasque, au vu de son calendrier démentiel et de son rendez-vous majeur en cette fin de semaine, a décidé de laisser la quasi-intégralité de son effectif au repos. Seuls Matthew Strazel et Yoan Makoundou seront du voyage, accompagnés des jeunes espoirs. Un choix forcément difficile à prendre pour les dirigeants, mais légitime pour représenter la France de la plus belle manière possible, au sommet de l’échelle européenne, comme le concède Sasa Obradovic qui ne sera pas sur le banc, remplacé par Sergiy Gladyr un de ses adjoints: "Nous faisons de notre mieux pour jouer avec une bonne équipe, avec tout le respect que nous devons à Blois et ses supporters. Malheureusement, les problèmes de calendrier ne permettent pas de trouver une solution idéale. Mais il est aussi de notre responsabilité de préparer notre équipe dans les meilleures conditions qui puissent exister, à quelques jours d’un moment historique pour Monaco et pour le basket français à Kaunas, avec le Final Four d’Euroleague."

Même son de cloche du côté du capitaine Yak Ouattara, qui a toujours mouillé le maillot rouge et blanc aux quatre coins de l’Hexagone: "On s’excuse auprès des supporters de Blois, à qui on aurait aimé offrir un beau spectacle en jouant contre eux. Mais nous sommes actuellement dans une situation exceptionnelle puisqu’aucune autre formation en demie de l’Euroleague, ne joue cette semaine avant de se présenter au Final Four mis à part nous."

Quand on voit qu’à côté, les trois autres membres de ce Final Four (Real, Barça, Olympiakos) préparent bien au chaud cette échéance sans le moindre, difficile de ne pas être en accord avec la décision logique prise par l’ASM.