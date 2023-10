Betclic Elite: la Roca Team s'offre l'ASVEL sur son parquet à Villeurbanne

À la mi-temps, alors que l’ASVEL menait 42-35, Pierric Poupet, l’adjoint du coach T.J. Parker, avait pourtant ciblé les priorités de Villeurbanne au micro de Skweek.

"Il va falloir limiter le talent de Mike James et Elie Okobo". Problème, dans le 3e quart-temps, Okobo, discret jusque-là et revenu très agressif en direction du cercle, a fait souffler un vent de tempête dans la défense de l’ASVEL (19 points, 5 passes à l’arrivée).

Quant à Mike James (21 points, 5 passes), tout va bien! Le numéro 55 a plané de toute sa classe sur ce choc de la 4e journée. Très en jambes, adroit aussi, on l’a vu distiller les caviars, s’arracher sur les ballons chauds, signer une "bâche" monumentale sur son ancien équipier Paris Lee... Sans oublier de flinguer les derniers espoirs de l’ASVEL sur un T3 griffé devant Lauvergne à 1’10’’ de la cloche (81-74). La doublette James-Okobo, ça valait le détour hier à l’Astroballe. La magie a parlé. Et dire que Jordan Loyd et Kemba Walker sont encore en réserve sur le Rocher, ça laisse songeur... En fait, c’est tout Monaco qui a largement haussé le ton en seconde mi-temps. Les autres cadres de la saison passée, comme John Brown, Alpha Diallo et Donatas Motiejunas, ont pris les choses en main aussi. Le duel des géants entre D-Mo et Lauvergne, le meilleur villeurbannais, a d’ailleurs été l’un des grands temps forts de ce premier clasico de la saison. L’ASVEL espérait enfin signer une victoire sur Monaco (ça ne lui est plus arrivé depuis la finale 2022), en vain.

Trop fort, Monaco

Pas trop dans le rythme avant la pause, dans un duel très physique, et laissant échapper de nombreux lancers (3/8 à la pause), la Roca Team (menée 19-27 sur un T3 de Mike Scott) a donc eu besoin d’une mi-temps pour chauffer la machine. En face, le scoreur Jackson était étouffé (2 pts à 1/6), mais l’ASVEL s’est battu pour résister, à l’image d’un tir primé spectaculaire de Nando De Colo (59-60, 30e). Mais lorsque Monaco a montré les muscles, resserré sa défense, placé du jeu rapide avec MJ en rampe de lancement et Diallo dans tous les bons coups, l’équation est devenue trop compliquée pour l’ASVEL.

C’est donc bien le champion qui a encore et déjà marqué les esprits. Une Roca Team seule invaincue avec Paris Basket et qui reçoit demain Dijon à Gaston-Médecin.

Une semaine marquée par le retour de l’Euroligue, à Valence vendredi pour les hommes de Sasa Obradovic.