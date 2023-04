Betclic Elite: la Roca Team vient à bout de Dijon sans forcer

L’entame ne laisse pas de doute. Sans la pression d’un résultat en Euroligue à glaner demain en Turquie, Monaco est tout de suite intense défensivement. Si Ducoté dégaine à trois points sur la première attaque, ce sera le seul panier lointain réussi par les Dijonnais en première période (1/13 à la pause)!

Quand Ware et McDuffie offrent à Dijon un avantage intéressant (9-5, 4’), derrière la défense monégasque devient très dissuasive et les hommes d’Obradovic trouvent des solutions en attaque à l’image de ce dunk de Blossomgame sur la tête de McDuffie.

Le momentum change de camp (11-16, 8’), et si Alingué laisse Dijon au contact sur un rebond offensif, James punit la JDA au buzzer du 1er quart (15-22, 10’).

La revanche de l'aller

Dijon est en manque d’adresse et Motiejunas fait parler ses centimètres (213) et sa puissance dans la raquette, ce qui électrise le palais quand il secoue Ware et fait les gros yeux. Dijon recolle bien à deux longueurs (20-22, 12’) sur un contre rondement mené, mais pierre après pierre, dans le sillage de son Lituanien, Monaco se construit un solide pécule, aidé par des Dijonnais maladroits de loin (11/35 à la pause).

Dans un match qui se muscle sérieusement, Alpha Diallo enchaîne les points au rebond ou sur jeu rapide et l’avance s’envole à +11 sur des lancers de Mike James (30-41, 20’). "Holston et McDuffie nous avaient posé beaucoup de problèmes à l’aller, mais ce soir (lire hier), on a trouvé de bons "match-up" pour les contrer, et ça nous a rendu le match plus facile", décrypte satisfait Sasa Obradovic.

Vite repoussés à -15 sur un bon passage de Blossomgame (33-48, 23’), les Dijonnais tentent d’accélérer le jeu pour devancer le repli monégasque, mais ils lâchent des munitions par précipitation (36-55, 25’).

Monaco en mode Euroligue

Monaco a clairement activé le mode Euroligue, prend soin de la balle en attaque, conteste chaque shoot dijonnais en défense, et se permet même de lâcher quelques points sur la ligne des lancers (9/20 après 3 quart-temps), sans que cela ne l’inquiète vraiment au score (42-64, 30’).

L’ultime quart n’inverse pas la tendance, la Roca Team, avec un Elie Okobo préservé sur le banc, continuant à sauter un peu plus haut, plus vite et plus fort que les Dijonnais (50-73 à la 36’).

Des réussites lointaines de Holston et Hrovat et un sursaut d’orgueil signé Abdou Loum permettent d’adoucir un peu la note des locaux (65-80, 40’). Bien trop tard face à une équipe monégasque très solide hier et portée par le trident Motiejunas/Diallo/James (44 points).