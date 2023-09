Betclic Elite: à quelques secondes de la fin, Mike James sauve la Roca Team des griffes de Saint-Quentin

Une sacrée première à la maison. Monaco s’attendait à une promenade sans histoire. Nous aussi. Tout faux! Saint-Quentin, le promu, est passé si proche d’un coup de tonnerre sur le Rocher que son coach, Julien Mahé, a eu du mal à se satisfaire de la prestation de son équipe. Le promu a (presque) royalement joué le coup, solide et cohérent en première mi-temps, euphorique dans le 3e quart-temps... Mais Monaco, le champion longtemps endormi, voire amorphe, avec des trous dans la raquette et une propension à oublier les bases du collectif, a finalement refusé de perdre. L’orgueil comme bouée de sauvetage. Du coup, l’affiche au goût banal a pris une tournure assez folle. Pour le spectacle, tout bonus. Pour Sasa Obradovic, loin d’être la panacée... Menée de 12 points dans le 3e quart-temps (43-55), et encore de 8 à 2’27’’ de la fin, la Roca Team a fermé la boutique, se jetant à son tour sur tous les ballons, et s’en est remise à un petit miracle.

Si Elie Okobo (sorti pour 5 fautes) et Jaron Blossomgame ont rentré des paniers chauds, c’est Mike James "himself" qui a enfilé le costume du sauveur. 2 lancers, un panier+bonus venu de nulle part, un shoot du maître assassin à 1 seconde et des poussières de la fin, et voilà comment le SQBB s’est retrouvé à terre.

Entre-temps, dans cette dernière minute ébouriffante, Diallo est allé nettoyer le cercle, John Brown le guerrier est allé chercher un gros rebond, Tarpey a signé une interception capitale... Un peu émotif et corrigé sur des détails, le SQBB de Dossou-Yovo, Ajinça et du meneur Campbell a eu de quoi se mordre les doigts.

Prévue juste après la rencontre, la cérémonie de remise des bagues de champion aux héros de 2022-23, du coup, a pu se dérouler avec le sourire. Un air de fête sauvé sur le fil !