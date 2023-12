Olympiakos-Monaco, pourquoi la rivalité qui s'installe entre les deux clubs a tant fait vibrer Gaston-Médecin jeudi soir

Les quelque 60 supporters grecs présents en tribunes ont tenté de faire de bruit, sifflé les lancers de Mike James, lui l’enfant du Pana. Mais rien n’y a fait. Avec un Ferxel Fourgon des très grands soirs au micro, les supporters monégasques ont fait plonger Gaston-Médecin dans une ambiance incandescente. Digne des play-offs aux allures de finale.

Les 3.000 fans de la Roca Family ont tout donné, poussé pendant plus de 2h10 d’une lutte intense, longtemps indécise, avec une décision qui s’est faite dans le fameux money-time. À ce moment-là, Sir Mike James a surgi pour endosser son plus beau costume. Celui du héros et surtout celui du leader, joueur le plus influent d’Euroleague aujourd’hui. Sur l’ultime contre monstrueux de Donta Hall qui a scellé le succès des siens, la foule était en délire, célébrant ses protégés. La salle était debout, à l’unisson, chantant à tue-tête plus fort que tout, et prouvant au passage que ce public, si près du terrain, joue magnifiquement son rôle de sixième homme.

Et signe que cette rivalité avec l’Olympiakos ne cesse de grandir au fil des années, un supporter du Pirée a lui-même avoué: "Qu’est-ce que c’est dur de gagner dans cette salle! Mais cette rivalité sortie d’ailleurs sur le terrain fait du bien au basket européen."

On ne veut plus rien louper contre eux

C’est certain que, quand on parle de rivalité, on pense à Olympiakos - Pana, le derby de Belgrade, ou le clasicó espagnol Real - Barça. Mais ce petit novice qu’est la Roca Team, pour sa troisième saison en Euroleague, a prouvé qu’elle pouvait s’immiscer au cœur de ces batailles. En gagnant le respect de ses adversaires, et notamment celui du Pirée. Avec encore en mémoire, cette série dantesque en 2022 qui a vu l’Olympe venir à bout de l’ASM au terme d’un game 5 comme on a rarement vu. De par son scénario, sa dramaturgie, son combat sur le terrain, et le bouquet final sous les fumigènes des ultras d’Athènes. Des images gravées dans l’histoire de la compétition avec Kevin Durant aux premières loges.

Puis il y a eu cette demie au Final Four de Kaunas en mai dernier. Un crève-cœur avec ce terrible 27-2 encaissé lors du troisième quart-temps. Virginie qui y était s’en souvient encore: "Ça ne passera jamais, on y pensera toujours même s’il y a avant tout la fierté du parcours. Ce sont ces affrontements face à l’Olympiakos qui font qu’en tant que supporters, on ne veut plus rien louper contre eux. On vit ces moments à la vie à la mort."

Vivement le match retour dans à peine plus d’un mois, avec des Grecs qui auront à cœur de rendre la pareille, et frapper à leur tour dans l’enfer du Pirée.

(Photos ASM Basket/Jean-Marc Missana).