Final Four d’Euroligue: comment regarder le(s) match(s) de la Roca Team?

La Zalgirio Arena de Kaunas, en Lituanie, sera dès ce vendredi le théâtre du Final Four de l’Euroligue. Et parmi les quatre équipes ayant raflé leur ticket pour le carré final, on retrouve la Roca Team, victorieuse ce mercredi du Maccabi Tel-Aviv lors d’un match 5 majuscule sur le parquet de Gaston-Médecin.

Une présence historique, 26 ans après celle du club de l’ASVEL.

En clair sur la chaîne L’Equipe et sur Monaco Info

Alors que le Real Madrid affrontera le FC Barcelone dans l'autre demi-finale, les hommes de Sasa Obradovic, eux, ferrailleront contre l’Olympiakos Le Pirée, trois fois vainqueur de la prestigieuse compétition européenne et tombeur de l’AS Monaco, l’an passé, en quart de finale.

Un match à élimination directe qui se déroulera ce vendredi à 18h (17h, heure française). Pour les supporters monégasques n’ayant pas décroché leur précieux sésame parmi les 15.550 places que compte l’antre lituanien, plusieurs options s’offrent à eux pour visionner cette bouillante confrontation.

Les matchs du Final Four seront retransmis sur "Skweek", détenteur des droits TV en France et en Principauté, moyennant un abonnement "Money Time" de 7,99 euros (qui incluait aussi les matchs de playoffs). Les matchs de l’AS Monaco seront aussi diffusés en clair sur la chaîne L’Équipe et sur Monaco Info.

La finale, elle, se jouera le dimanche 21 mai à 20h (19h, heure française).