Face à l'Etoile Rouge de Belgrade, les basketteurs de la La Roca Team visent un 5e succès consécutif

Avant de recevoir son ancienne équipe du Red Star, Sasa Obradovic Obradovic a pu bénéficier, fait rare, d’une semaine presque complète pour préparer cette rencontre. Un luxe dont il ne sera pas coutume toute la saison bien loin de là, la faute à un calendrier infernal qui force à enchaîner des matchs tous les trois jours. Idéal pour retrouver l’Euroleague après le coup de force opéré la semaine dernière dans le cratère du Pirée.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette réception des Serbes a tout du match piège pour la Roca Team. Formation en bas de classement avec un bilan contraire à Monaco, l’Etoile Rouge de Belgrade (1v-4d) se déplacera avec l’ambition de prôner son jeu physique et de mettre à mal les feux follets monégasques via une défense très agressive.

C’est ce à quoi s’attend en tout cas Jordan Loyd, passé par le Red Star en 2020-2021: "C’est une des équipes les plus physiques d’Europe, donc on se doit d’être bien préparé, concentré mentalement, et être bon en défense. Ils restent sur une victoire face au Bayern, donc ils auront faim et seront prêts."

Rien à voir avec la pré-saison

Offensivement aussi il y a de la qualité dans les rangs serbes comme l’admet Sasa Obradovic: "Ils ont des meneurs qui jouent avec de la percussion et qui apportent de la qualité. A nous d’être vigilants. Ce n’est pas la même équipe que nous avions affrontée lors de la pré-saison."

En effet, Vladimir Jovanovic pourra compter sur le retour de son capitaine Nemanja Nedovic et surtout sur son arme numéro 1 Luca Villdoza. Le "combo guard" argentin a fait le choix de quitter la NBA pour revenir en Europe où il a été l’un des joueurs majeurs de l’Euroleague entre 2017 et 2021.

Sa dernière performance face à Munich atteste qu’il lui en reste encore pas mal sous la semelle (20 pts, 6 rebonds, 6 passes). Un joueur qui sera à surveiller de près, et face auquel, les James, Okobo and co se feront un plaisir de donner la réplique.