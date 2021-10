Euroligue: proche de l'exploit, Monaco s'incline en prolongations contre Barcelone 81-85

Sous les yeux du Prince Albert, Monaco a tenu tête à un cador européen ne s'inclinant qu'en prolongations face à une formation de Barcelone très impressionnante sur le plan défensif et meilleure que son adversaire dans le secteur des lancers francs (70% à 14/20 pour Monaco, contre 81,3% à 14/16 pour Barcelone).

Après un début de match équilibré, les Monégasques ont terminé en trombe le premier quart-temps. Par l'intermédiaire de Will Thomas (7 points consécutifs) et Donta Hall, sur une superbe passe de Mike James, il ont infligé un 9-0 aux Catalans pour pointer à +10 (22-12).

Meilleurs dans la raquette sous l'impulsion de l'ex-Monégasque Brando Davis (meilleur marqueur de la rencontre avec 27 points) et de Nikola Mitrovic (14 points), les Barcelonais ont rapidement réagi et progressivement recollé au score (32-31, 19e). Mais c'était sans compter sur Mike James et son shoot à trois points à très longue distance, qui a permis à la Roca Team de reprendre un peu d'avance à la pause (35-31).

Au retour des vestiaires, les hommes de Zvezdan Mitrovic ont encore fait preuve d'une qualité défensive légèrement moins bonne. En face, Barcelone n'a rien lâché dans ce domaine. Et comme cette formation possède de sacrés shooteurs à trois points, elle est passé devant.

L'excellent Davis a égalisé à trois points (48-48 28e), tout comme Nigel Hayes (51-51, 29e). Puis, Rolands Smits, encore à trois points (52-54, 30e), a permis à son équipe de mener pour la première fois de la rencontre.

Les joueurs de Sarunas Jasikevicius n'ont pourtant pas eu partie gagnée pour autant. James a rallumé la lumière et redonné espoir aux siens (65-64, 37e).

Mais avec Davis et trop de lancers francs ratés par son adversaire, Barcelone a obtenu une prolongation (75-75), au cours de laquelle le Barça a fait parler son expérience.

Monaco se déplacera, vendredi 22 octobre, à Vitoria (Espagne) pour la 5e journée de la compétition.