Euroligue: pourquoi la Roca Team a toutes les raisons d'y croire face au Panathinaïkos, ce mercredi soir

En Euroligue, Monaco chez lui s’est mis au niveau des places à forte identité du basket européen. Avec 10 victoires pour 3 défaites au Louis-II, les hommes de Sasa Obradovic ont fait de Gaston-Médecin un joli chaudron bien gardé. Or, après avoir repris sa marche face au Maccabi, l’ASM va tenter de poser un nouveau jalon important ce mercredi soir face au Panathinaïkos. Sur le papier, c’est plus que jouable. Le "Pana", du haut de ses 39 titres de champion, ses 6 couronnes en Euroligue, va encore louper les play-offs (Top 8) de la compétition reine.

Paris Lee (Pana). Photo M. Vitali.

16e, le Pana n’y arrive plus, et la valse des entraîneurs (Christos Seretis, l’ancien coach d’Alpha Diallo à Lavrio, vient de remplacer Goran Radonjic) ne masque pas la réalité d’un géant qui peine à encaisser les coupes dans le budget. Pourtant, les vrais bons joueurs sont encore là, comme Marius Grigionis (shooteur lituanien), Mateusz Ponitka (intérieur polonais) ou Arturas Gudaitis (ailier lituanien, incertain). Georgios Papagiannias, 2,20m, est le 2e contreur de l’Euroligue.

L’arrière-ailier Derrick Williams (13,4 pts), qui avait pris feu à l’aller contre la Roca Team (28 pts), reste l’un des Américains côtés de la compétition. Et l’ancien meneur de la Roca Team, Paris Lee, qui n’a pas caché son émotion de revenir à Gaston-Médecin, a confirmé au pied de l’Acropole qu’il a sa place parmi les meilleurs (11,3 pts, 3,6 passes). Mais, le fait d’avoir donné les clés du camion en cours de route à un autre ancien Monégasque, Dwayne Bacon (17,7 pts, 2e meilleur scoreur de l’Euroligue) n’a pas suffi à relancer vraiment la ‘‘Green Team’’. Bacon ayant les capacités de briller n’importe où et quand, il sera à surveiller.

"Dwayne et Paris ont beaucoup de talent. On est tous excités à l’idée de jouer ce match, glisse Alpha Diallo, l’un des Monégasques les plus en forme. Notre objectif est le même depuis le début de la compétition: arriver jusqu’au Final Four. On a su montrer le bon état d’esprit pour réagir après la défaite en Leaders Cup contre Bourg. On travaille, on progresse. Il faut continuer en restant aussi concentré".

Au complet, la Roca Team vise donc une 17e victoire avant le déplacement de vendredi à Baskonia, une semaine qualifiée de "cruciale" par Sasa Obradovic lui-même.