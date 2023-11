Euroligue: Mike James porte Monaco et climatise Milan

Ce garçon-là, avec le talent qui est le sien, mérite d’aller jusqu’au titre européen avec Monaco. Mike James, si effacé avant la pause, a renversé Milan en 2e mi-temps. Juste sous les yeux d’un coach légendaire qui n’avait pas voulu de lui en Lombardie, Ettore Messina, MJ a fait la misère à l’Olimpia et porté un Monaco longtemps hésitant, qui signe son 4e succès de rang en Euroligue.

Mais où est-il allé chercher ce shoot à 3-pts hallucinant au buzzer du T3, MJ? Lui seul le sait. Step back (pas en arrière) dans le corner, trajectoire arc-en-ciel pour éviter les bras de Voigtmann, et filoche pour le meneur américain, qui a réservé le meilleur pour la fin. Un dénouement au couteau, un stress partagé, à l’image des deux ballons perdus par Okobo et Shields (Milan) à l’abord de la dernière minute.

Magic Mike

Monaco, grâce à un rebond + panier d’un Alpha Diallo très précieux, gardait un tout petit point d’avance (67-66), et 35 secondes à jouer.

Le Médiolanum Forum sifflait, grondait, Milan en crise, porté par les réussites de Mirotic en première mi-temps, Devon Hall et Shevon Shields par la suite, n’était pas loin de retrouver le succès après ses 3 défaites d’affilée. Dernier temps-mort, 35 secondes à jouer, donc, Sasa Obradovic jouait la sécurité et demandait à ses hommes de ne pas tenter le diable le 3-pts. Mais MJ, il la sentait, cette dernière comète primée: un jump-shoot de rêve en plein dans la cible, et fin du film Coach Sasa ne lui en voudra pas!

Le show du meneur américain n’est pas tout ce qu’il faut retenir de ce Milan-Monaco. Un duel souvent haché, crispant, pas toujours beau à voir, que Monaco (sans Walker, dos) est d’abord allé chercher sur ses valeurs défensives, à l’image de John Brown, d’Alpha Diallo ou de Jaron Blossomgame, dont les deux réussites à 3-pts ont fait beaucoup de bien aussi. Une Roca Team à 12 interceptions pour 11 passes: ce n’était pas la soirée des grandes envolées, hormis ce festival de Magic Mike, qui aurait mérité le titre de MVP du mois d’octobre et débute ce mois-ci par un nouveau grand numéro d’artiste.

La marque: James 21, Diallo 13, Brown 8, Jaron 8, Motiejunas 6, Loyd 4, Hall 4, Cornelie 3, Okobo 3, Jaiteh 2, Strazel.