Euroligue: Mike James de retour sur le parquet face à Valence ce vendredi soir?

Dès la suspension de Mike James, annoncée le 14 mars, une sanction disciplinaire, le club monégasque avait laissé la porte ouverte à un retour (Nice-Matin du 15 mars). Celui-ci est devenu effectif ce jeudi soir, le meneur américain ayant retrouvé l’entraînement collectif de la Roca Team, à la veille d’affronter Valence ce soir à Gaston-Médecin (19h).

Mike James sera-t-il pourtant aligné ce soir? Rien n’est moins sûr. Coach Obradovic pourrait décider de ne rien changer dans la dynamique de son groupe. De plus, MJ, qui a repris le ballon (en solo) en début de semaine, revient d’une entorse à un doigt.

Quoi qu’il arrive, James revient par une porte assez étroite. Sans lui, la Roca Team a remporté ses 6 derniers matches, sur une série de 9 succès en 19 jours, du jamais vu. Dans les faits, l’autorité de Sasa Obradovic s’en trouve renforcée.

"Coach Sasa a réalisé un grand travail. En l’absence de James, il avait une mission vraiment difficile, celle ne pas surexposer nos arrières, il l’a réussi de très belle façon", appuie Oleksiy Yefimov, manager général du club monégasque.

Le coach serbe a obtenu ce qu’il cherchait: ne rien concéder à ce qui pourrait troubler l’esprit d’équipe. Sans MJ, la Roca Team n’a pas mal vécu. Elle a même semblé plus épanouie que jamais, très soudée sous les paniers, même s’il est vrai qu’elle n’a pas rencontré, durant cette période, les cadors européens.

"L’avis des joueurs"

Depuis ce jour du 10 mars, où, la main bandée (doigt blessé face au Pana) et la mine pâle (stigmates d’une soirée arrosée la veille), il fut prié par son club de ne pas embarquer pour Vitoria et de rester en Principauté, avec le statut d’un joueur suspendu et à l’écart, Mike James n’est jamais réapparu avec l’équipe. Il a eu un entretien avec son président, Aleksej Fedoriscev. Puis, ce jeudi, une réunion s’est tenue en présence de tous ses équipiers et du staff.

"Après plusieurs consultations avec l’équipe et l’entraîneur principal, le président a pris la décision de réintégrer Mike aux entraînements. La décision s’est basée sur l’avis des joueurs et du coaching staff", précise Oleksiy Yefimov. Fallait-il donc réintégrer Mike James? Monaco pouvait-il continuer à gagner sans sa star, son meilleur scoreur et passeur en Euroligue, capable de coups de génie, comme de verser dans l’insupportable, comme à Barcelone où il s’en prit à son propre coach durant tout le money time? "Je préfère retourner la question, précise Oleksiy Yefimov. À quel point pourrait-on prendre le risque de continuer à jouer avec une rotation affaiblie au niveau des meneurs? Ce serait un modèle assez fragile, du fait que tous les délais pour recruter sont expirés".

"Je pense que Mike a réalisé que l’équipe a autant besoin de lui que lui a besoin de l’équipe", souligne le GM monégasque.

Un Mike James très concentré, moins croqueur de ballon mais très présent dans les moments chauds, ce serait évidemment le scénario idéal. Monaco ne pouvait se permettre de couper son enfant terrible et se retrouver dépeuplé en cas de blessure de Loyd ou Okobo à l’arrière. La fin du mercato a peut-être sauvé la peau de MJ à Monaco, à lui désormais d’écrire une fin de saison majuscule. Tout dépendra du fluide que "The natural" voudra bien mettre dans son jeu et dans ses relations à autrui.