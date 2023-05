Euroligue: les fans de la Roca Team rêvent d'un match 5 à domicile

Vendredi soir dernier, la salle Gaston-Médecin a vécu une soirée d’anthologie et sa plus forte affluence avec pas moins de 4.927 spectateurs. Tout d’abord sur le terrain, avec une Roca Team galvanisée et transcendée, qui a pris le meilleur sur le Maccabi pour égaliser à 1-1 dans cette série des quarts. Mais aussi en tribunes, puisque les fans ont mis le feu comme jamais par le passé.



Une ambiance incandescente due également aux 500 et quelques supporters israéliens qui étaient tout autant survoltés que mardi, même parfois un peu trop, dépassant quelques limites.



Et c’est dans ces conditions que les 4.500 asémistes n’ont fait qu’un derrière leurs protégés pour prendre leur revanche par rapport au game 1. Eux qui n’avaient pas réussi à stopper la furia adverse.

"Ferxel Fourgon a donné le ton"



Cette fois, avant même le début de rencontre, la Roca Family a coché toutes les cases pour répondre aux attentes et jouer parfaitement ce rôle de sixième homme.

Dans le sillage d’un habitué des lieux qui est à Gaston-Médecin comme chez lui : l’inévitable speaker de la Roca Team, Ferxel Fourgon. Au micro, il a fait en sorte de transporter avec lui tout ce beau monde, avec une chemise bien trempée au bout de quelques minutes seulement.



En bon leader naturel, il a constamment donné la réplique, et derrière c’est tout un public qui a suivi, comme le souligne Xavier, fidèle supporter rouge et blanc : « Ferxel a donné le ton. Il a décidé de contrecarrer chaque chant adverse et nous a portés avec lui. C’était une ambiance complètement dingue. Certainement la plus incroyable depuis 5 ans que je supporte Monaco. »



Maintenant, la Roca Family espère voir les hommes de Sasa Obradovic remporter a minima un match du côté de Tel-Aviv dans l’enfer de la Menora Mivtachim Arena et ses 11 000 ultras. Ce qui signifierait un game 5 décisif à Monaco, ultime affrontement possible pour savoir qui ira au Final Four du 19 au 21 mai prochain à Kaunas (Lituanie). Un nouveau moment frissonnant, et peut-être même pour écrire un peu plus l’histoire du club.

Le Rocher veut encore trembler



C’est en tout cas, tout ce qu’espère Kylian, jeune adolescent qui fera le déplacement en Israël avec son papa : « On sait que sur le terrain du Maccabi, la tâche s’annonce très compliquée dans un climat hostile. Ils n’ont perdu que deux fois cette saison à domicile, c’est dire. Mais Monaco est capable de tout avec du talent de partout. On croit fort encore en nos chances. Pourquoi pas aller se qualifier même là-bas ? Et sinon en gagner au moins pour vivre quelque chose de fou à la maison. C’est tout ce qu’on souhaite aux fans. Des fans qui se montrent de plus en plus fidèles dans les travées au fil des années.



L’Euroleague, compétition reine européenne et plus grand championnat derrière la NBA n’y est pas étranger. L’ASM s’est donné les moyens d’exister et de rivaliser avec le gratin européen.



Deux qualifications pour les play-offs en autant de participation, c’est tout simplement du jamais vu à pareille échelle. Une ascension éclair qui n’est pas près de s’arrêter en si bon chemin, et qui devrait encore faire trembler le Rocher tout en extasiant les inconditionnels.

Les 500 et quelques supporters israéliens étaient survoltés. Photo Cyril Dodergny.