Euroligue: le gros enjeu de l'AS Monaco face au Maccabi Tel Aviv

Un duel capital. L’AS Monaco (15 victoires, 10 défaites) reçoit une légende du basket européen, le Maccabi Tel Aviv (13-12) avec en toile de fond la lutte pour le Top 8 qualificatif pour les play-offs.

Au Maccabi, le meneur naturalisé champion d’Europe avec l’Espagne, Lorenzo Brown, de retour de blessure, a été déterminant (27 points, 6 passes) lors du succès du Maccabi face au Bayern Munich la semaine passée. Wade Baldwin est aussi en feu avec une moyenne de 22,1 pts lors des 7 derniers matches. En face, la Roca Team va aligner son ‘‘Big 3’’, trois meneurs qui tournent chacun à plus de 10 points de moyenne, Mike James (17,2), Jordan Loyd (11,1) et Elie Okobo (12,2).

Cette saison, Lorenzo Brown mène la danse à Tel-Aviv, avec ses 13,6 points, 6 passes décisives et 17,8 à l’évaluation (autant que Mike James) en moyenne. Or, Jordan Loyd connaît très bien le bonhomme.

"Je côtoyais déjà Lorenzo Brown du temps du lycée, confie le meneur monégasque. Nous étions dans deux écoles rivales en Géorgie, à peine vingt minutes de route l’une de l’autre. On s’est souvent affronté, et c’était déjà un sacré joueur à l’époque, je me doutais qu’il ferait une grande carrière, je le voyais s’imposer en NBA".

Souvenirs de lycée

Depuis le lycée, les carrières de Loyd et Brown se sont souvent entremêlées. Alors qu’ils touchaient du doigt leur rêve de NBA, les deux joueurs se sont croisés dans différents workout avec des équipes, avant de se retrouver sous la même tunique des Toronto Raptors.

Cette saison-là (2018-19), ils jouent surtout en G-League avec la réserve des Raptors, avant que Brown ne soit coupé en janvier. Resté au Canada mais avec un temps de jeu limité, Jordan Loyd est sacré champion NBA.

"Ma carrière est assez folle et décousue, glisse l’arrière du Rocher. Je suis passé par beaucoup d’équipes, aux USA et en Europe, en changeant chaque année. Ici, à Monaco, j’ai tout pour être heureux. Le club est ambitieux, ma compagne attend un heureux événement pour bientôt. C’est amusant de se retrouver avec Lorenzo. Il sera dur à stopper : il peut scorer de n’importe où, faire jouer ses coéquipiers… Pour le ralentir, ce sera un effort collectif et intense".

Sans doute l’une des clés pour que l’AS Monaco, au grand complet, réenclenche la marche du succès à la maison.