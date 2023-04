Euroligue: l'AS Monaco face au Maccabi Tel Aviv pour décrocher une place historique dans le Top 4 européen

C’est LE grand moment de la saison de l’AS Monaco Basket. À compter de ce soir et le match 1 de ces quarts de finale d’Euroligue, les joueurs du Rocher entrent dans une autre dimension. Samedi dernier, à Bercy, le trophée décroché aux dépens d’une ASVEL surclassée était une parenthèse enchantée. Place désormais à la dureté des play-offs, une jungle hostile où seule compte la loi du plus fort.

« C’est incomparable avec le reste de la saison » a asséné le coach Sasa Obradovic, hier en conférence de presse. « Chaque geste compte. Le moindre rebond, tous les ballons gagnés, le moindre placement en défense… À ce moment-là de la saison, les tactiques collectives sont en place, chacun connaît son rôle et sa mission. Les play-offs sont l’examen final, qui vient valider tout ce qui a été construit. Ce sont les efforts, l’engagement et les petits détails qui feront la différence ».

Se jeter sur chaque ballon, sauver une touche, anticiper la bonne rotation défensive… S’il y a bien un spécialiste à Monaco de ces fameux « petits détails » qui permettent de gagner un match de basket, c’est bien John Brown, troisième du nom. L’intérieur à lunettes de la Roca Team s’attend à une grosse bataille : « En play-offs, l’aspect physique prend le pas sur la tactique. L’intensité monte d’un cran, les contacts aussi. Le plus dur est de parvenir à développer son jeu, quelle que soit la dureté physique de son adversaire. Il faut exécuter et mettre un maximum d’énergie pour prendre le dessus. En fait, à ce stade, c’est même de l’instinct. »

Avec un effectif au complet (Chima Moneke, remis de sa blessure au genou, est de retour tout comme Jordan Loyd après la naissance de sa fille), la Roca Team veut décoller pour Tel Aviv, la semaine prochaine, avec deux victoires en poche.

Pour aborder cette confrontation, John Brown III a toute confiance en son équipe et ses forces. « Je crois en nous », assure le « double zéro » monégasque. « On a les armes et l’état d’esprit pour remporter cette série. Débuter ces play-offs à domicile, c’est vraiment un avantage. Il faut que nos fans commencent à chauffer leur voix, on aura besoin d’eux ! »