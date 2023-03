Euroligue: la Roca Team s'attaque à la Virtus Bologne sans Mike James ce jeudi soir

Pétage des plombs en Leaders Cup, prise de tête avec son coach en plein match, soirée trop arrosée entre amis... Mike James a fini par venir à bout de la patience de ses dirigeants, qui l’ont suspendu "provisoirement".

Au moment de recevoir la Virtus Bologne, ce soir, ce contexte particulier pèsera-t-il sur une Roca Team qui reste a contrario sur une belle phase, 5 victoires d’affilée, dont une superbe à Vitoria vendredi dernier, sans Mike James déjà? La question se pose forcément, même si la grosse impression laissée au pays basque espagnol, d’un point de vue collectif notamment, laisse à penser que cette Roca Team ne manque pas de ressources internes.

En attendant le (probable) retour de Mike James un peu plus tard, il est question d’un nouveau leadership, une voie dans laquelle Alpha Diallo, Elie Okobo, Jordan Loyd et Chima Moneke se sont engouffrés bravement en terre basque.

Donta Hall, sous le cercle, monte en puissance autant qu’il vole haut. À six journées de la fin, 2 victoires pourraient suffire à décrocher le fameux sésame des play-offs. Mais les positions sont très serrées. En face, la Virtus de Sergio Scariolo, le fameux coach lombard champion d’Europe avec l’Espagne, est obligée de s’imposer pour garder un espoir. La Virtus du roi du café, Massimo Zanetti, victorieuse de l’EuroCup 2022 court après son glorieux passé mais c’est Monaco, aujourd’hui, qui est le mieux placé pour viser très haut.

Une position que les Monégasques ne veulent pas gâcher. À la Virtus, Isaia Cordinier (blessé) n’est pas là, le pivot Ojeleye non plus, mais Mam Jaiteh, l’autre ‘‘francese’’, tient de plus en plus de place sous le cercle. Quant au jeune prodige Nico Mannion, il vient de scorer 27 points à Venise. "Quand tu vois l’effectif de la Virtus, tu sais que le danger peut venir de partout. Si tu as des failles, Sergio Scariolo sait parfaitement les exploiter", note Sasa Obradovic.

A Monaco de garder son cap.