Euroligue: La Roca Team renoue avec la victoire en faisant chuter Milan

Mais c’était quoi cette première mi-temps face à Milan? Un pur régal, le talent en expression libre, un show offensif... 57 points inscrits par Monaco en 20 minutes à la défense la plus hermétique de l’Euroligue.

En maestro, Mike James a fait du Mike James, mais en mode extraterrestre (un shoot de malade devant Melli) et altruiste, avec 4 caviars distribués et une mise sur orbite de Donta Hall aux envolées totalement surréalistes sur les alley-oop.

Au passage, MJ a lancé un petit regard noir à son ex-coach Ettore Messina, qui l’avait limogé du Milan par le biais d’un simple mail, dit la légende. Également très en jambes, Elie Okobo (14 pts en première mi-temps, 100% au shoot) a rendu aussi les choses infernales pour Milan et envoyé à son tour Donta Hall dans les étoiles.

Yakuba Ouattara, lui, y est allé de son coup de marteau effrayant sur un dunk à pleine vitesse. Choma Moneke a inscrit son premier panier monégasque après 10 secondes sur le parquet, le lancer en prime...

Et pourtant, Milan est longtemps resté au contact, car Milan a pu compter sur une grosse adresse à 3-pts (9/17 en première mi-temps) et un Luwawu-Cabarrot explosif. Impressionnant, l’ancien antibois au gros cursus NBA....

Malgré Cabarrot

C’est lui, TLC, saignant, qui a rapproché l’Olimpia en début de 2e mi-temps (64-60) battant au passage son record de points en Euroligue. Sasa Obradovic a commandé un temps-mort, Devon Hall (Milan) était chaud aussi, mais la relation Jordan Loyd - John Brown a été brillante, un John Brown en mode finisseur hier soir... Mike James a continué à être aussi agressif. De Shauwn Thomas, avec l’avantage de la taille, a continué à être servi en post-up face à Moneke (69-68), Obradovic rappelant aussitôt sa recrue (3e faute) sur le banc. Cabarrot a égalisé (70-70) au bout d’un slalom, devenant le meilleur marqueur du match, avant que Donta Hall ne réponde d’un panier de jongleur. MJ sortait de l’écran pour griffer un nouveau T3 de génie (76-70). et c’était reparti pour le show, avec la spéciale alley oop Okobo - Hall, un Okobo qui glissait l’offrande dans la foulée à Diallo (80-72, 30e).

Si la flamme milanaise fut difficile à éteindre, le Monaco de Sasa Obradovic, dans cette seconde mi-temps, a aussi resserré nettement la vis un peu lâche en défense. L’Olimpia a fini par craquer. En face, trop de rafales, trop de paniers partout, trop de talent à la louche. Et un ballon partagé.

On peut d’ailleurs tourner le problème dans tous les sens, mais avec le retour de Jordan Loyd (absent durant un mois et demi), Monaco a retrouvé son ‘’Big 3’’ (58 points à eux trois hier soir). Dès lors, la musique n’est plus la même. Et sans le crier sur les toits, après deux défaites, voilà Monaco de nouveau taillé pour respirer l’air des sommets.