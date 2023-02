Euroligue: la Roca Team parée à rejoindre le Top 3 face à Berlin

L’Euroligue avance, encore 13 journées pour gagner sa place dans le Top 8 et se lancer dans la folle aventure des play-offs. La Roca Team, qui a brisé pour la première fois le mur des cent face à Milan (101-88), paraît aujourd’hui totalement relancée.

Elle a récupéré Jordan Loyd et fait signer Chima Moneke, convaincant face à l’ASVEL dimanche en championnat (72-63). Elle va se présenter ainsi en confiance et au complet, avec son nouveau roster à 12 joueurs (le quota des 6 étrangers, c’est seulement pour le championnat de France) dans la Mercedes-Benz Arena de Berlin, théâtre de la dernière finale de l’Euro 2022 en septembre (Espagne-France 88-76). Un Euro auquel avait participé Elie Okobo (France, Monaco) et Maodo Lo (Allemagne, Alba Berlin). Les 2 arrières ont notamment en commun le fait de porter le même numéro de maillot (le 0) et de rester sur deux gros cartons : 25 points pour Lo face à Valence (9/12 aux tirs), 19 points pour Okobo face à Milan, qui en a remis 20 dimanche face à l’ASVEL.

Ménagé samedi en Bundesliga (genou), Lo est supposé effectuer son retour ce mercredi soir.

Monaco affronte une équipe inclassable: l’Alba s’est perdu (12 défaites d’affilée) avant de retrouver son basket, de faire tomber l’ASVEL, Baskonia et de résister au Real. Berlin adore jouer vite, intercepter, courir, shooter à 3-pts et faire vivre la balle. Dans un bon soir, gare à la foudre. Mais Berlin affiche aussi la plus mauvaise défense des 18. Le mur n’a rien d’infranchissable.

"Il n’y a pas deux équipes comme l’Alba. Mieux vaut ne pas essayer de rentrer dans son jeu. Il faudra se montrer complet et mieux défendre qu’à l’aller (95-92 pour l’ASM) car Berlin est capable de surprise et on n’a pas envie de tomber dans le piège", prévient Sasa Obradovic. L’AS Monaco vise un 14e succès qui la rapprocherait encore de la tête.

Et question spectacle, la Roca Team sait faire aussi...

Photo DR.