Euroligue: la Roca Team met fin à sa série de succès en s'inclinant devant le Kaunas mais reste dans le Top 4

C’est comment, déjà, la petite phrase habituelle? L’équipe qui le voulait le plus qui l’a emporté? Il y a forcément de ça, dans la défaite de Monaco à Kaunas ce mercredi, fin d’une série de cinq succès en Euroleague. A la maison (15.500 fans en vert et blanc), le Zalgiris était dans l’obligation de vaincre pour garder une vraie chance d’aller en play-off. Monaco était déjà qualifié... Le gap de motivation n’explique pas tout, car la Roca Team, quand elle a décidé de sortir de sa torpeur en défense (après la pause) n’a pas été loin de renverser la vapeur. Même Mike James, le regard ailleurs à la mi-temps, s’est alors jeté au rebond et a contesté en défense.

Sans adresse

Monaco est revenu à - 6 (48-54) et à - 7 (58-65) après avoir été distancé de douze. Mais à chaque fois, les détails ont été en faveur du Zalgiris, la pincée de réussite, mais aussi (et surtout) le facteur de l’adresse, qui n’a jamais basculé dans le camp monégasque.

Avec un Brazdeikis en lévitation (4/5 à 3-pts), le Zalgiris n’a pas raté beaucoup de loin (11/20), bien mieux que l’AS Monaco (un petit 3/13).

Il est rare que la Roca Team prenne feu de loin, mais hier, le génie dans le jeu (Okobo, Loyd ou Motiejunas) n’a fonctionné que par brèves séquences. Dessous, Donta Hall n’a pas fait la loi non plus; trop peu d’ingrédients dans l’ensemble pour espérer capter une 21e victoire.

"La meilleure équipe du soir l’a emporté, nous avons commis trop d’erreurs. On va analyser tout ça pour faire mieux vendredi", a confié Donatas Motiejunas.

Dès ce vendredi soir, en effet, la Roca Team remettra le couvert en Bavière, face au Bayern Munich, une équipe allemande elle déjà éliminée.