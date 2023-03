Euroligue: La Roca Team met en échec le Panathinaïkos et reprend sa place dans le Top 4

Lorsque Dwyane Bacon, l’ancien Roca Boy, totalement muet en première période, a inscrit son premier panier du match (un T3) après 55 secondes en deuxième mi-temps, le Pana est revenu à - 3 (44-41). Problème pour Monaco, qui semblait contrôler jusque-là : Bacon a égalisé dans la foulée (46-46). Il a fallu que Jordan Loyd ressorte la gâchette bien chaude de la première mi-temps, et que John Brown s’arrache au rebond, pour que la Roca Team garde le lead (51-50). Bacon, subitement chaud comme la braise (10 points en 5 minutes), la Roca Team en panne au plan offensif, le Pana a obtenu plusieurs possessions (5) pour passer devant. Le géant grec n’en a pas profité, et c’est Mike James, à 3-pts, qui a puni son ancien club pour redonner de l’air à Monaco (56-51). Un Mike James au shoot d’anthologie ensuite devant Kalatzakis (59-53). Paris Lee, fin connaisseur des cercles du Louis-II, est passé à l’attaque à son tour pour le Pana (60-57) et ce sont encore les deux grands acteurs de la première mi-temps pour Monaco, Alpha Diallo et Jordan Loyd, qui ont écarté la menace (64-57, 30e). Elie Okobo, super passeur pour Moneke: la Roca Team retrouvait sa position de force à l’entame du dernier quart (66-57).

Dans le Top 4

Un Okobo sanctionné dans la foulée de sa 4e faute, au duel avec Paris Lee, rejoignant le banc frustré. Alpha Diallo se battait comme un diable au rebond, Donta Hall partait au dunk, Alpha pointait encore à 3-pts : la fusée monégasque était de nouveau en orbite (71-57, 5’30’’ à jouer). Une Roca Team qui fermait la grille en défense, le Pana ne trouvant plus de solution (77-59 à 3’21’’ de la fin). Une 17e victoire en Euroligue qui ne pouvait plus échapper aux hommes de Sasa Obradovic. Elie Okobo, énorme au contre, symbolisait la rage de vaincre d’une Roca Team qui réalise la belle opération de la journée. Le Fenerbahce battu ce mercredi soir au Maccabi, l’ASM reprend sa place dans le Top 4 devant le club turc, avec un match en plus.

Dans le rétro, la Roca Team garde 3 victoires d’avance sur la première équipe hors de la zone de play-offs (Zalgiris). Place au déplacement à Baskonia Vitoria (demain), qui vient de réussir l’exploit sur le parquet du Real.

Un choc au sommet pour une Roca Team parfaitement sortie de la période prise de tête née de la défaite en Leaders Cup ; ça joue bien solide au pied du Rocher.

Elie Okobo qui glisse sa patte gauche... Monaco a repoussé le retour du Pana après la pause.