Euroligue: la Roca Team fait plier la légende européenne du basket Maccabi Tel Aviv

C’est fou comme en quelques semaines, Chima Moneke est devenu le chouchou de Gaston-Médecin. Quand l’ancien joueur des Kings s’est levé du banc pour entrer en jeu pour la première fois (après une longue attente de 26 minutes), le public s’est levé en même temps… pour l’ovationner. Or, Moneke a répondu de la meilleure façon: 7 points inscrits en 4 minutes, en fin de 3e quart-temps, au moment où la Roca Team en avait le plus besoin. Le Maccabi, par Baldwin, venait pour la première fois de virer en tête (50-52).

Moneke, bien servi par Diallo, a donc permis à Gaston-Médecin de prendre feu… L’étincelle ! Elie Okobo (quel talent) a enclenché par les moves dont il a le secret, en particulier ce T3 des 8 mètres avec le petit ‘‘step back’’ en signature.

Photo Manu Vitali/Dir Com.

Sous les yeux de Tony Parker

Monaco s’est mis à défendre en mode mort de faim. Elie Okobo a remis ça à 3-pts, et cette fois, le chaudron monégasque a explosé (68-59, 35e). De l’autre côté, Donta Hall a griffé un contre dantesque (70-59), Oded Kattash (coach du Maccabi) a écopé de sa 2e faute technique (disqualifiante), contraint de quitter le parquet sous une certaine bronca…

Donta Hall en attaque à l’arraché (73-59) et Monaco venait de signer un 15-0… L’affaire dans la poche ? Pas encore : Colson et Hilliard griffaient une double rafale à 3-pts (73-65, 3’53’’ à jouer). D’où le temps-mort de Sasa Obradovic.

Okobo encore (sous les yeux de son ancien président Tony Parker, venu pour affaires à Monaco), et Donta Hall ensuite, monstrueux au dunk, répondaient comme sur un ring (77-65, 2’56’’ à jouer). Une fin de match de haut niveau pour une Roca Team retrouvée.

Et une 16e victoire en Euroligue qui fait beaucoup de bien à la fois au plan comptable et dans les têtes. Après un départ canon initié par Mike James, ce jeudi soir, la RocaTeam a coincé dans le 2e QT, le doute pesant dans les têtes, l’adresse fuyant des mains et le Maccabi de Lorenzo Brown durcissant les débats, s’appropriant les rebonds…

Mais le vrai Monaco n’était pas loin, Jordan Loyd a été épatant, et c’est finalement le Maccabi qui a craqué sous la pression. La belle affaire monégasque.