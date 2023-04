Euroligue: la Roca Team face au Partizan ce vendredi soir pour une 12e victoire de rang à domicile

Même si le club monégasque a fait en sorte de limiter l’afflux des fans du Partizan (pas de places vendues sur le web), le Noir et Blanc devrait faire du bruit dans les gradins de Gaston-Médecin ce vendredi soir.

Il faut dire que le Partizan Belgrade du légendaire et bouillant coach Zeljko Obradovic, 63 ans (9 fois vainqueur de l’Euroligue, record absolu) est l’équipe en forme sur la plus grande scène européenne: avec 9 victoires lors des 12 derniers rounds, le Partizan de Mathias Lessort se retrouve aux portes des play-offs. Il joue gros et serait qualifié en cas de victoire au pied du Rocher.

Si Zeljko Obradovic n’a pas de lien de parenté avec Sasa Obradovic, Zeljko fut le coach du joueur Sasa en équipe nationale de Serbie de 96 à 2000, le temps de remporter, entre autres, l’or mondial et européen. C’est dire si le respect est profond entre les deux hommes.

Zeljko Obradovic, l’ancien meneur devenu une légende du coaching. Photo MaxPPP et J-F. O.

Autre temps fort, le retour de Mathias Lessort à Gaston-Médecin, et ce, pour la première fois depuis son départ de la Roca Team en 2021.

Le pivot martiniquais, titanesque, avait été l’un des grands artisans du titre de l’ASM en EuroCup. Or, son départ du Rocher lui avait laissé un goût amer. Il aurait aimé rester, à certaines conditions. Un accord n’avait pas pu être trouvé. Il avait évoqué, dans BeBasket, un "manque de respect" de l’ASM à son égard, ce que le club monégasque avait démenti. Mathias Lessort réalise au Partizan la plus grosse saison de sa carrière (2e à l’évaluation de toute l’Euroligue!), frappant de nouveau à la porte de l’équipe de France en vue du Mondial 2023. "En effet, Mathias fait partie des vrais candidats", nous a confié Vincent Collet, le sélectionneur des Bleus.

"Il a encore franchi un palier important, encore plus impactant et plus stable".

Autre ancien Monégasque, la gâchette Danilo Andjusic représente toujours un réel danger en sortie de banc.

La Roca Team, déjà qualifiée et même déjà assurée de finir dans le Top 4, va tenter de poursuivre sa très grosse série à la maison, déjà 11 victoires d’affilée. Du lourd.