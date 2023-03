Euroligue: déjà qualifiée pour les quarts de finale, c'est sans pression que la Roca Team va affronter Kaunas ce mercredi

La flambante Zalgirio Arena va encore afficher complet (15.500 fans); cela n’a rien d’une surprise. Tous les billets sont déjà vendus jusqu’à la fin de la saison régulière (Monaco ce soir, puis Valence et le Maccabi), et l’enceinte du Zalgiris a fait "sold out" tout le temps sauf une seule fois cette saison.

Un engouement pour le basket unique en Europe ("sans oublier Belgrade", sourit Sasa Obradovic): telle est la petite Lituanie, dont le Zalgiris est une fierté nationale, champion d’Europe en 1999.

Or, le Zalgiris, 9e après 30 journée, se bat pour une qualfication en play-off (top 8) alors que le Final Four (19-21 mai) se déroulera justement à Kaunas, le rêve absolu des fans du Zalgiris si l’équipe au maillot vert va jusque-là.

Pour Monaco, on le sait, la qualif’ pour les quarts de finale est déjà dans la poche, un privilège que la Roca Team partage avec l’Olympiakos, le Real Madrid et le Barça, SVP. Sasa Obradovic a été applaudi en salle de presse après le dernier succès sur Valence: il est le coach qui a placé depuis deux ans la Roca Team parmi les grands d’Europe.

Monaco en veut plus, son classement lui donne raison.

"On se bat désormais pour avoir l’avantanage du terrain lors des quarts de finale de play-off, et donc finir dans les 4 premiers, glisse coach Sasa. Ramener une victoire du road trip (Kaunas ce soir, Munich vendredi) ce serait déjà bien. Deux, ce serait un grand pas".

Si la pression sera d’avantage sur le Zalgiris, ce soir, la Roca Team, au complet, a décollé hier de Nice pour aller chercher cette 21e victoire.

"4e, oui, et 3e pourquoi pas", a soufflé Yakuba Ouattara.

Et dire que le leader Olympiakos n’est qu’à une victoire...