Euroligue: ce vendredi, la Roca Team se frotte au Real Madrid, le club le plus titré d'Europe

De nouveau au complet, la Roca Team vient de passer deux fois 100 points, à Milan et Berlin. Ce vendredi soir face au Real, la montagne sera beaucoup plus haute. Mais ce Monaco, qui vise le Final Four, est capable de tout.

Bien que privé du "meilleur ennemi" du basket français, Rudy Fernandez (cuisse), le Real de Chus Mateo se présente avec son armada.

En voici quelques pièces.

Sergio Llull: 35 ans, il incarne le Real!

Le triple champion d’Europe et du monde 2019 avec l’Espagne porte la tunique blanche depuis... 2007. Deux Euroligue (2015 et 2018) et 7 titres de champion d’Espagne. On oublie parfois un L à son nom : lui n’oublie jamais de punir à 3-pts. 19 points face au Barça le 26 janvier.

Walter Tavares, 2,20m, 30 ans: le mur

L’immense pivot cap-verdien du Real contre tout ce qui bouge (2,7 blocks/match).

Dzanan Musa, 2,06m, 26 ans, la révélation

Drafté par les Nets, l’ailier Bosnien explose (15,2 pts). Plutôt fin, il ne paye pas de mine, mais score à tout va.

Yabusele, Causeur, Poirier, Cornelie: la légion tricolore

Fabien Causeur fut un grand acteur du dixième titre en Euroligue du Real en 2018. Yabusele, "l’ours dansant", Vincent Poirier (2,13m), de retour au jeu ce soir et l’ancien Manceau Petr Cornelie (2,11m) sont tous les trois médaillés d’agent à Tokyo 2021.

Gabriel Deck, 1,98m, 27 ans, Argentin

Costaud, il sait tout faire, batailleur sous le cercle.

Sasa Obradovic, entraîneur de l’AS Monaco Basket. Photo Jean-François Ottonello.