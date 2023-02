Euroligue: après Milan, la Roca Team terrasse Berlin en inscrivant à nouveau plus de 100 points

Il a fallu un quart-temps à Monaco pour faire chauffer la machine et prendre la mesure de l’Alba. Le temps pour la doublette Ouattara - Okobo d’apporter des points et de l’impact en sortie de banc, le temps de limiter le jeune italien de Berlin, Procida, bouillant au début, et le temps pour Donatas Motiejiunas de faire le tour du géant tchadien Christ Koumadje (2,23m)...

C’était parti pour Monaco, et la Mercedes-Benz Arena s’est elle assez rapidement refroidie. Donta Hall claquait l’un de ses dunks monstrueux dont il a le secret, devant l’intérieur néo-zélandais Yanni Wetzell, le meilleur joueur de l’Alba hier soir. D-Mo (Motiejunas) enchaînait par des réussites à 3-pts et la tentative de boîte de l’Alba sur Mike James ne résistait pas longtemps au talent de MJ et aux multiples solutions monégasques.

La Roca Team s’envolait dans le 2e quart (29-12). La balle était partagée (17 passes à l’arrivée pour le trio James, Okobo, Loys) et Chima Moneke, servi par MJ, confirmait en puissance sa rapide intégration sur le Rocher.

Le clin d’œil du public berlinois à Sasa Obradovic, ex-joueur et coach emblématique de l’Alba. Photo Manu Vitali/Dir Comm.

Le retour berlinois à - 10 (51-41) en début de 2e mi-temps ne faisait pas long feu. Battu dans l’intensité, sans adresse lointaine, l’Alba privé de Maodo Lo (genou) voyait Yakuba Ouattara se régaler dans le corner (80-60).

Très propre (22 passes pour 6 balles perdues), Monaco passait la barre des 100 points (pour la 2e fois après Milan) par Yoan Makoundou, entré sur le tard dans la rotation. La Roca Team de Sasa Obradovic ne pouvait guère mieux préparer l’affiche de rêve de demain soir (19h) sur le Rocher face au Real Madrid.

Un Real 5 étoiles qui n’a sans doute pas oublié l’action inouïe à 4 points de Mike James devant Tavares et la victoire monégasque à l’aller à Madrid.

Vivement demain.