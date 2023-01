Euroligue : à la lutte pour le Top 8, Monaco s'attend à un match périlleux au Fenerbahce

Il est là, mais pas encore à 100 % de ses moyens et en tout cas, en manque de compétition. Jordan Loyd, pas épargné par les pépins en décembre (nez cassé, puis grosse entorse à l’épaule) est bien de retour à la date prévue, pour ce déplacement à risque dans la superbe arène du Fenerbahce Istanbul (Ulker Sport and Event Hall).

Monaco, qui récupère aussi (et c’est essentiel) son pivot Donta Hall (absent 8 jours après une entorse) se bat dans un moment charnière, dans cette Euroligue la plus serrée de l’histoire, où la différence entre une victoire ou une défaite peut vous trimballer de la 1ère à la 8ème place.

La Roca Team toujours sans Chima Moneke

Or, la Roca Team, à la recherche d’un nouveau souffle, pas encore aidée par sa recrue Chima Moneke (celui-ci est toujours aux USA, dans l’attente de son visa pour l’Europe), va devoir faire face à un Fenerbahce requinqué : deux récentes victoires au tableau (Pana et Bayern), avec un pivot US, le surpuissant Johnatan Motley, élu MVP de la 19e journée (22 points et 17 rebonds face au Bayern). Premier club turc de l’histoire à avoir remporté l’Euroligue (en 2017), le Fener du maître à jouer Nick Calathes fait encore partie des favoris cette saison. Même si le Real et le Barça paraissent encore un cran au-dessus.

À l’aller, le 22 novembre à Gaston-Médecin, Istanbul s’était imposé sur le fil 96-93 (avec 21 pts de Nigel Hayes), malgré la folle remontada de l’ASM dans le dernier quart-temps (33-17). Jordan Loyd (18 pts) avait terminé meilleur marqueur monégasque.

"Ca va faire du bruit"

« Jordan sera peut-être en mesure de disputer quelques minutes, on est obligé d’y aller par étapes, avance prudemment Sasa Obradovic. En ce moment, nous avons des hauts et des bas, nous restons sur une prestation ratée à Belgrade, mais je pense que nous avons appris de cette défaite. Pour espérer battre le Fener, il faudra réaliser le match parfait. Ils seront chez eux, ça va faire du bruit ».

10 049 fans en moyenne garnissent les gradins du Ulker Hall.