Eurlogie: la Roca Team dans l'antre de Baskonia, ce vendredi soir à Vitoria

La Roca Team a resserré les boulons. 67 points encaissés seulement face au Maccabi, 70 face au Pana mercredi... Une sécurité qui peut permettre de voyager loin. A commencer par ce déplacement à Vitoria, ce vendredi: dans son antre chaud-bouillant de la Buesa Arena (10.000 spectateurs environ attendus ce vendredi soir), Baskonia affiche le meilleur bilan à domicile de l’Euroligue (11 victoires, 2 défaites) à égalité avec le Maccabi Tel Aviv.

Le club basque, héritier d’une longue histoire (six fois au Final Four, deux fois finaliste), promène une forte identité. Or, la victoire au goût particulier des hommes de Joan Pennaroya, mardi soir à Madrid face au Real, permet à Baskonia de viser plus que jamais le Top 8 et les play-offs.

Monaco est prévenu, mais la confiance est aussi de retour à Monaco. Au point de flirter avec le Top 4, les meilleures places avant les play-offs, celles qui donnent l’avantage du terrain en quart de finale.

L’ASM, qui a joué mercredi, va devoir puiser dans ses ressources, canaliser le jeu rapide de Baskonia et freiner ses gâchettes, du micro meneur Markus Howard au géant Matthew Castello, en passant par l’autre meneur américian Darius Thompson ou l’ailier serbe Marinkovic, tous aficionados des shoots primés au delà des 6,75m...