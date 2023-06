Elite de basket: Monaco file en finale en surclassant Bourg-en-Bresse

Cette finale, face à Boulogne-Levallois ou l'Asvel, opposés de l'autre côté du tableau, sera la quatrième - et la deuxième d'affilée - pour Monaco depuis son retour dans l'Elite, en 2015.

Avec trois succès en autant de matches de sa série des demi-finales, la Roca Team continue de survoler ces play-offs comme elle a survolé la saison régulière, terminée dans le confort d'une première place.

L'armada monégasque dirigée par sa star Mike James (12 points) ne s'est toujours pas incliné en phase finale, ni face aux Burgiens, ni contre Strasbourg au tour précédent, et demeure la dernière équipe invaincue de ces play-offs.

Cette performance prouve que le Rocher a basculé du bon côté dans la foulée du Final Four d'Euroligue conclu à la troisième place deux semaines plus tôt et que la fin de son épopée européenne n'a pas eu de mauvais effet sur le groupe.