La Roca Team terrasse le Maccabi Tel-Aviv pour la 5e journée d'Euroligue

Les décibels ont atteint une hauteur que Gaston-Médecin n’avait plus connue depuis plusieurs semaines. Il y a cinq mois, l’AS Monaco et le Maccabi Tel-Aviv s’étaient battus bec et ongles pour décrocher un ticket pour le Final Four d’Euroligue. Ce jeudi soir, devant près de 4.000 spectateurs, la Roca Team a assuré le spectacle pour dominer les Israéliens de la tête et des épaules.

Une large victoire 107-79 avec comme principal artisan Mike James et ses 24 points (dont 4/7 à trois-points). Il faut dire qu’en face, le Maccabi Tel-Aviv n’était pas dans les meilleures conditions pour jouer un tel match. Le contexte de guerre entre Israël et le Hamas a empêché les supporters du Maccabi de faire le déplacement en Principauté. Quand ils étaient plusieurs centaines la saison dernière, seule une soixantaine d’Israéliens était du voyage ce jeudi soir. Le club se déplace avec un protocole de sécurité draconien pour éviter tout incident.

Un collectif au diaposon

Sur le parquet, c’est une démonstration qu’ont réalisé les hommes de Sasa Obradovic, avec une insolente réussite à trois-points (12-22 à 54,5% de réussite). En plus de ce récital, 6 joueurs ont inscrit plus de 10 points côté monégasque, preuve que ce collectif tourne bien.

À la mi-temps, l’AS Monaco comptait déjà 14 points d’avance (52-38) après un panier inscrit au buzzer par l’infatigable John Brown, qui ne passe pas loin du double-double (11 points et 8 rebonds).

À la reprise, Mike James prend feu et enchaîne deux paniers à trois-points pour prendre un avantage déjà décisif (65-40). En face, les éclairs d’Antonius Cleveland (14 points) n’ont pas suffi, la faute à un John DiBartolomeo qui est passé à côté de son match (2 petites unités) et un match trop irrégulier de Lorenzo Brown.

L’entraîneur Oded Kattash a quant à lui écopé d’une faute technique dans le deuxième quart-temps après avoir protesté auprès du corps arbitral. Grâce à cette victoire, Monaco passe pour la première fois en positif (3 victoires pour 2 défaites) et retrouvera probablement Jordan Loyd lors du prochain match de Betclic Elite contre Gravelines demain.