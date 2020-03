Coronavirus : les supporters de l'AS Monaco basket dans l'expectative face à la menace d'un huis clos contre Kazan ce mercredi

Le suspense aura été de courte durée. Lundi après-midi, des sources proches du dossier laissaient entendre que le gouvernement ne reviendrait pas sur sa décision annoncée la veille et justifiée en ces termes : "En raison de conditions sanitaires non garanties avec un public important et actif en milieu clos et chauffé, ayant une forte proximité durant un laps de temps important, le gouvernement princier a décidé que le match d’EuroCup opposant l’équipe de l’AS Monaco Basket à l’Unics Kazan de ce mercredi 4 mars 2020 devait être soit reporté, soit joué à huis clos."

Le huis clos

ou le forfait

Dès lors, la balle est dans le camp du club. "L’AS Monaco a contacté le département des compétitions de l’Euroligue afin d’évaluer la situation et envisager la meilleure option, sportivement et sur le plan du calendrier", écrivait le club dimanche soir.

Les options ne sont pas légion. L’Euroligue, en effet, n’est pas disposée à reporter ce match à une date ultérieure. Elle ne voit pas pourquoi le match de ce soir à l’Astroballe de Villeurbanne peut se jouer normalement devant 4.500 spectateurs alors que, à Monaco, dans une salle plus petite, ce ne serait pas possible. Par conséquent, l’option du report serait d’ores et déjà écartée.

L’ASM Basket semble donc n’avoir qu’une alternative : jouer à huis clos ou déclarer forfait. La seconde option est surréaliste, quand on sait le cœur et l’énergie que les Roca Boys ont mis pour arriver à ce stade de la compétition européenne. Un forfait sortirait Monaco de la compétition. Inenvisageable. La seule option possible, même si le club a du mal à s’y résoudre, est donc de jouer le match à huis clos, ce mercredi à 19 h 30, dans une salle Gaston-Médecin aux tribunes vides. Le prince Albert II lui-même ne voit pas d’autre option.

"Le soutien du public est déterminant"

Cela dit, cette perspective désole les nombreux supporters de la Roca Team (lire ci-dessous). Tout autant que le club. Dans son communiqué de dimanche soir, même si elle ne l’annonçait pas encore, l’ASM Basket laissait entrevoir cette issue : "Bien entendu, le soutien du public de Gaston-Médecin est déterminant (c’est aussi grâce à lui que l’équipe est invaincue à domicile depuis 16 mois en championnat), et toute l’équipe se réjouissait de partager ce match important avec ses fidèles supporters."

Le club ajoute : "Les dirigeants, les entraîneurs et les joueurs du club sont infiniment désolés de cette situation, qui dépasse les frontières du sport dès lors qu’il s’agit de mesures de sécurité publique."

La messe est dite.

Les supporters

de la Roca Team

entre déception et incompréhension

Il est vrai qu’il y a de quoi se taper la tête contre les murs tant certaines incohérences demeurent un mystère. C’est ce que vivent depuis dimanche les supporters de l’AS Monaco Basket, deuxième de Jeep Élite, le championnat de France.

Déjà privés de déplacement du côté de l’Astroballe dimanche pour cause de report de match entre l’ASVEL et la Roca Team sur fond d’épidémie de coronavirus, les fans de l’ASM Basket savent désormais que le match de mercredi en EuroCup se déroulera à huis clos. La rencontre à domicile contre les Russes de Kazan n’aura donc pas la même saveur ni pour les supporters, ni pour les joueurs, c’est certain.

Principaux concernés par ce huis clos, les représentants des groupes de supporters se retrouvent dans l’incompréhension et la déception la plus totale.

"Je cherche la logique dans cette décision-là. 90 % des matches de championnat ont été joués ce week-end et l’ASVEL a fait des pieds et des mains pour jouer contre Valence devant 4 500 personnes. Nous, on va être au maximum 2 000 et le gouvernement décide de prendre cette décision… Je me mets à la place des joueurs, jouer dans une salle vide, c’est perturbant", déplore Guillaume Giordano, habitué de la tribune Sud.

"Je crains

un arrêt total

du championnat"

De son côté, David Pontus, responsable du principal groupe de supporters des Rouge et Blanc, craint le pire pour la fin de saison : "Je ne suis pas en colère. J’aime le basket, mais ce n’est pas ma religion non plus, je suis juste déçu. On espère simplement que l’épidémie va se calmer. Si, dès le début, on est interdit de Gaston-Médecin, je crains un arrêt total du championnat."

Quoi qu’il en soit, les membres de la Roca Family ont déjà prévu un plan B. Ils seront présents, demain avant le match vers 18 h, devant l’entrée du stade pour encourager les joueurs avant leur entrée dans la salle. Histoire de donner une dernière dose d’énergie positive à Dee Bost et ses coéquipiers.

Tout le monde n’est pas concerné par le huis clos dont est frappé le match de demain soir salle Gaston-Médecin. Le public, on l’aura compris, l’est. Mais encore ? Les consignes du Département de l’Intérieur sont très claires. Auront ainsi le droit d’être dans la salle les personnes suivantes : les joueurs, bien entendu, les staffs sportif, médical et logistique des deux équipes, et tout le personnel nécessaire à la tenue d’un match européen : arbitres, commissaire et superviseur de l’EuroCup, personnel de la table de marque et de maintenance du stade (en cas de problème technique, notamment électrique). Seront encore admis dans la salle l’antenne médicale exigée à chaque match par l’EuroCup, le speaker et ses adjoints - c’était jugé souhaitable pour soutenir l’équipe malgré l’absence de spectateurs -, les journalistes et techniciens de presse écrite, radio et télévision. Sont également admis un nombre de dirigeants de chaque club ne dépassant pas deux fois celui des joueurs de l’équipe.

Et gardons le meilleur pour la fin : les Roca Girls seront présentes pour soutenir les boys et égayer la retransmission télévisée européenne.