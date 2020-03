Coronavirus : le match d'EuroCup Monaco-Kazan se jouera bien à huis clos ce mercredi

"Pour se conformer aux instructions du Gouvernement Princier, la Roca Team a décidé de disputer la rencontre AS Monaco - UNICS (Kazan), comptant pour le round 6 du Top 16 de EuroCup à huis clos, mercredi 4 mars à 19h30."

L'AS Monaco basket vient de confirmer par communiqué le scénario envisagé des derniers jours d'un match à huis clos en réponse à la menace de propagation du Covid-19.

RELIRE Coronavirus : les supporters de l'AS Monaco basket dans l'expectative face à la menace d'un huis clos contre Kazan ce mercredi

Billets "intégralement remboursés"

Le club précise à tous ses fans que les billets seront "intégralement remboursés".

"Tous les billets achetés sur la billetterie online seront annulés et remboursés approximativement dans les 7 jours à partir de la date du match (sur les cartes de paiement utilisées pour la transaction).

Pour les billets achetés aux guichets, il conviendra de les rapporter avant le 7 mars 2020 aux mêmes guichets.

L’AS Monaco communiquera ultérieurement les dispositions prises pour les abonnements annuels."

Un protocole spécial de sécurité sanitaire

"Pour garantir une circulation d’un nombre limité de personnes dans un milieu confiné, le club a mis en place un protocole spécial de sécurité sanitaire", précise le communiqué.

Et Gaston-Médecin devrait sonner particulièrement creux ! "Il ne sera pas donné accès à la salle au public incluant les supporters, les VIPs et tout membre du staff non nécessaire."

Et samedi

en championnat ?

Seul l’encadrement des équipes (avec leurs dirigeants), le dispositif de retransmission TV, les personnels de maintenance de l’enceinte ainsi que les staffs médicaux seront autorisés à pénétrer dans l'enceinte de la Roca Team.

Les conditions de déroulement du match de Jeep Elite prévu samedi entre la Roca Team et la JDA Dijon restent en suspens.