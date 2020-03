Coronavirus: le match de basket de l'EuroCup Monaco-Kazan se jouera-t-il à huis clos?

Ce dimanche matin, le gouvernement princier s’est réuni avec les différents services concernés afin de poursuivre la coordination sanitaire et faire un point d’étape sur l’évolution de l’épidémie du Covid-19.

Premier enseignement: "A ce stade, seul un prélèvement s’est avéré positif, indique un communiqué gouvernemental. Tous les autres prélèvements effectués jusqu’ici sont négatifs."

Lors de cette réunion, une première décision a été prise concernant les prochaines manifestations accueillant du public à Monaco. En ligne de mire, le plus proche d'entre eux: le match d'EuroCup de basket de ce mercredi 4 mars, où la Roca Team doit recevoir les Russes de l'Unics Kazan.

"Contenir au maximum les risques d'épidémie en Principauté"

"En raison de conditions sanitaires non remplies avec un public important et actif en milieu clos et chauffé, ayant une forte proximité durant un laps de temps important", le gouvernement princier a donc décidé que le match d’EuroCup opposant l’équipe de l’AS Monaco Basket à l’Unics Kazan se jouera à huis clos ou sera reporté.

Ainsi, l’objectif du gouvernement "est de maintenir la politique de précaution préconisée afin de contenir au maximum les risques d’épidémie en Principauté".

Il revient maintenant à l'ASM Basket de décider. "Les dirigeants, les entraîneurs et les joueurs du Club sont infiniment désolés de cette situation, qui dépasse les frontières du sport dès lors qu’il s’agit de mesures de sécurité publique, écrit le club dans un communiqué. La décision finale sera annoncée très prochainement."