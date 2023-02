Comment le basketteur Chima Moneke est devenu le chouchou des fans de la Roca Team

Face à l’ASVEL, le 29 janvier, Moneke a signé son premier match référence (12 points, 6 rebonds), avant de récidiver à Gaston-Médecin dimanche dernier, lors de la victoire-fleuve sur le Paris Basket (18 pts, 6 reb, 24 d’éval).

Son dunk ravageur sur alley-oop, mais surtout sa célébration en mode marteau sur la tête, ont terminé d’en faire un chouchou du public. "J’aime apporter de la joie aux gens. Je suis quelqu’un de joyeux, tout simplement!, résume le joueur aux tresses et lunettes. La vie, ce n’est pas toujours facile, j’aime apporter du sourire autour de moi. C’est ma manière de remercier le public, c’est comme ça que j’aime jouer au basket".

Pourtant, les circonstances de l’arrivée de Moneke en Principauté ne sont pas si roses. Venu remplacer Adrien Moerman, l’ancien d’Orléans avait touché du doigt son rêve de NBA avec les Sacramento Kings, avant d’être coupé début janvier. Comme partout où il est passé, l’ailier-fort a directement apporté son énergie positive, comme en Pro B avec l’OLB ou en Espagne avec Manresa, lorsqu’il est devenu MVP de Champions League.

Finisseur incisif et energizer, il peut apporter beaucoup au collectif. "Je dois encore m’adapter pour plus m’exprimer en Euroligue, je peux faire mieux", avoue Moneke, avant d’ajouter: "être dans cette équipe si talentueuse est très motivant. Cette semaine, j’ai enfin pu profiter de mon nouvel appartement somptueux, et de ma nouvelle télé... C’est génial d’être ici!".

Demain, il a rendez-vous avec l’ASVEL.