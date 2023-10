Euroligue: 5 mois après leurs victoire face au Maccabi Tel-Aviv, la Roca Team retrouve les Israéliens ce jeudi soir

Cela fait 169 jours que Monaco a écrit l’une des plus belles pages de son histoire devant ses supporters. Dans une ambiance indescriptible et un quatrième quart-temps légendaire, les joueurs de Sasa Obradovic avaient arraché la victoire contre le Maccabi Tel-Aviv (97-86), synonyme de Final Four historique pour le club de la Principauté.

Ce soir, le contexte est bien différent mais les deux équipes vont se retrouver à l’occasion de la 5e journée d’Euroligue. "C’est spécial de retrouver le Maccabi Tel-Aviv, il y a une sorte de rivalité qui s’est créée entre nous. Ça sera un match avec beaucoup d’intensité", souligne le capitaine Yakuba Ouattara. La Roca Team s’est reprise en main après deux défaites inaugurales contre Valence (70-75) et Bologne (59-83) et se retrouve avec un bilan à l’équilibre (deux victoires et deux défaites).

Jordan Lloyd toujours incertain

La victoire contre l’Alba Berlin (87-75) vient confirmer la bonne impression laissée à la Stark Arena contre l’Etoile Rouge (82-76) la semaine dernière. "Avec le Maccabi, on commence à bien se connaître. Les joueurs savent comment défendre. Tout va se jouer dans la gestion des temps-forts, il ne faut pas leur laisser de tirs faciles. Il faudra bien museler les arrières, surtout Lorenzo Brown et John DiBartolomeo. Ça va être un combat physique", prévient Sasa Obradovic.

Si du côté israélien, Wade Balwin ne sera pas sur la feuille de match pour cause de blessure, le retour de Jordan Loyd se précise pour la Roca Team: "Je ne sais pas encore si Loyd jouera contre le Maccabi, on réfléchit avec le staff. En revanche, il devrait bien être là contre Gravelines. Il a repris l’entraînement collectif", précise l’entraîneur monégasque.

En raison du contexte de guerre entre Israël et le Hamas, le Maccabi compte un match en moins et les joueurs sont impactés par la situation: "On prend le match comme un match normal même s’il y a une problématique spéciale. On ne peut pas attendre d’eux qu’ils soient moins concentrés", ajoute Ouattara.

L’entraîneur du Maccabi, Oded Kattash, a expliqué après la défaite contre Valence (75-66) que "dans certaines situations de la vie, le basket passe au second plan".

Quoi qu’il en soit, la Principauté a pris ses précautions et le dispositif de contrôle sera renforcé pour la rencontre. Le club demande aux spectateurs d’arriver le plus tôt possible pour assurer la sécurité du match.