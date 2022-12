Cinq mois après, la Roca Team défie à nouveau l'ASVEL en Euroligue, ce jeudi soir

Elie Okobo serein

Le MVP (meilleur joueur) de la dernière finale retrouve le parquet qui l’a fait roi...

A la fin du mois de juin, l’ASVEL d’Elie Okobo et Strazel battait Monaco au terme d’un combat épique (3-2), accrochant un 21e titre à son blason et laissant l’ASM à ses regrets.

Passé dans le camp du Rocher l’été dernier, Okobo est devenu l’un des piliers du ‘’Big 3’’ de Monaco (James, Okobo, Loyd). En 2021-22, c’est la doublette Okobo-Jones à l’ASVEL qui faisait frémir l’Euroligue, sans parvenir à atteindre les play-offs cependant.

A Monaco, Okobo partage plus les responsabilités, mais ses stats restent en altitude (13,4 pts, 2,6 passes), nourries par une adresse de loin chirurgicale (21/40 à 3-pts).

"Elie répond à toutes nos attentes, on connaissait son talent hors norme, il est aussi très présent dans l’esprit compétiteur, note Sasa Obradovic. Il peut jouer aux postes 1 et 2 et se montrer décisif dans tous les cas. J’aimerais le voir se développer encore davantage en meneur de jeu. Elie a tout pour cela. En tant qu’ancien meneur, je pense que je peux l’aider dans cette voie", analyse coach Sasa.

"Pour lui, ce retour à l’Astroballe sera forcément particulier, glisse Obradovic. Il sait qu’il devra mettre un peu ses émotions de côté, pour se concentrer sur son jeu".

"J’ai déjà joué contre l’ASVEL à l’Astroballe sous le maillot de Pau-Orthez, ce sera un moment spécial mais je ne penserai qu’au résultat, relativise Elie Okobo. Il ne faut pas s’arrêter aux derniers résultats de l’ASVEL en Euroligue. C’est une équipe complète, dangereuse à tous les postes. Pour nous, c’est un match important. Chaque victoire en Euroligue vaut très cher, notamment à l’extérieur".

Et Okobo en connaît forcément un brin sur la montagne Youssoupha Fall, qui va se dresser devant l’ASM ce jeudi soir.

"Comment faire face à Youss? Essayer de le fatiguer, sur les picks and rolls. On sait qu’il est dominant, il vaut mieux éviter qu’il ne s’installe dans son match".