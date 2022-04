Cinq ans après un premier titre, les basketteuses du MBA veulent ramener la Coupe (de France) à la maison

Elles se sont envolées ce matin direction Paris, pour tenter d’écrire un nouveau chapitre de l’histoire du club. Les filles du Monaco Basket Association tenteront, ce vendredi en fin d'après-midi sur le mythique parquet de Bercy, de briguer pour la deuxième fois une Coupe de France. Cinq ans après le premier succès dans la compétition.

Pour Eric Elena, président qui a toujours tout donné aux manettes, le moment serait magique: "À une marche de la fin, forcément on ne pense qu’à une seule chose, c’est le titre. Ça récompenserait le travail de tout un groupe depuis de nombreux mois."

Mais il sait que la dernière montagne à gravir est toujours la plus difficile: "Avoir battu le Poinçonnet deux fois en championnat ne change rien. Même si les chiffres parlent pour nous, on doit rester humbles. Il n’y a pas de favori, et c’est le charme de la coupe."

"Les filles ont hâte d’en découdre"

Alexandra Tchangoué, entraîneuse en chef qui guide à merveille ses joueuses, est en totale osmose avec son président: "C’est une finale, et personne ne part avec la faveur des pronostics. Ça se joue et ça se ne discute pas. Tout peut se passer, et va dépendre de quelle équipe se transcendera le plus pour aller chercher ce trophée."

Pour cela, elle pourra compter sur un roster au complet avec le retour de blessure de Julia Chandler, qui avait été victime d’une entorse de la cheville.

Quand on sait que cette équipe a toujours mis en avant le collectif, avec la solidarité en point d’orgue et comme élément moteur, ce n’est qu’idéal.

La coach monégasque porte un regard attentif sur le travail de ses troupes: "Les filles sont concentrées et bossent dur pour être prêtes le jour J. On sent qu’elles ont hâte d’y être et d’en découdre."

Léna Timera comme

à la maison

Parmi elles, Léna Timera a déjà connu les joies de disputer une finale à Bercy. Il y a quatre ans, elle avait remporté le titre avec La Tronche, qui joue aujourd’hui la montée dans l’élite du basket français.

Peut-être un signe du destin puisque Monaco est très ambitieux sur la scène hexagonale en championnat, avec également des playoffs d’accession en Ligue B à disputer.

Une fin de saison palpitante à tous les étages, qui commence dès aujourd’hui. Pour l’ailière du MBA, c’est toujours une saveur particulière: "Tous les sentiments se mélangent à l’aube d’une finale. Il y a du stress, de l’excitation, de l’adrénaline. On a à cœur de bien faire et d’aller au bout du rêve."

La native de Roissy-en-Brie, en région parisienne dans le 77, vivra une rencontre particulière devant sa famille et ses proches, qui seront présents en nombre pour donner de la voix: "Ce sont des vrais supporters en plus qui feront du bruit. Ils ont préparé les chants et sont prêts à tout donner eux aussi (rires)."

Tout donner comme les filles sur le terrain qui y laisseront leurs tripes, en espérant des larmes de joie au buzzer final.