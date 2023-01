"Nous sommes en discussions avancées avec le joueur", confirme l'AS Monaco Basket. Coupé il y a quelques jours par les Sacramento Kings (NBA), Moneke s’est révélé à Orléans avant d’accomplir un exercice éblouissant la saison passée avec Manresa en Espagne (MVP de la Champions League FIBA).



En NBA, Chima Moneke n’est entré en jeu que 2 fois, se contentant de la G-League où il a compilé 17,3 points (54,5% aux shoots) et 11,1 rebonds. Il est réputé pour son jeu électrique et intense. La Roca Team, co-leader de l'Euroligue et leader du championnat de France, dispute la 19e journée de l'Euroligue ce jeudi à Belgrade face à l'Etoile Rouge (19h, en direct sur Skweek.TV).

François Paturle