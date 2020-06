Sa mobilité et sa technique, pour un big man, intriguent les scouts. Surtout, plus les matches sont durs, meilleur il est. Avec la Roca Team de Mitrovic, il remporte la Leaders Cup 2017 mais joue avec un doigt cassé en play-off lors de la défaite face à l’ASVEL.

Dans la foulée, Zalgiris Kaunas le fait signer et il découvre l’Euroligue (2017/18) pour 500.000 billets verts la saison. L’expérience est concluante, Kaunas le prolonge d’une saison. Bien vu. Davies éclate et explose les compteurs.

Elu dans le Top 5 de l’Euroligue (14,2 pts, 5,5 rebonds), il conduit le Zalgiris au Final Four. Madrid le veut, mais Barcelone surenchérit. Il obtient un passeport Cotonou (Ouganda) et signe au Barça en 2019 un contrat de deux saisons à 2 millions de dollars par an, permettant à Brandon Davies d’intégrer à 28 ans le Top15 des joueurs de basket les mieux payés en Europe. Mérité pour Brandon!

2. Dee Bost, le dragster au tarif Euroligue