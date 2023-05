Betclic Elite: avec seulement deux pros et les espoirs, la Roca Team a chuté sur le parquet de Blois

Seulement deux joueurs de l’effectif pro sur le terrain de Blois, c’était insuffisant. A trois jours du choc face à l’Olympiakos lors du Final Four de l’Euroleague, l’AS Monaco n’a pas vraiment ramené l’artillerie lourde. Et cela s’est vu, alors que seuls Matthew Strazel et Yoan Makoundou étaient là pour tenir la baraque. C’est en effet ce qu’ils ont fait, en inscrivant les quatre premiers points monégasques (4-4). Sauf que, avec cet effectif sur le terrain, ce n’est pas tellement l’attaque qui pose problème mais bien la défense. Trop tendres, les jeunes joueurs du Rocher laissaient des positions ouvertes à l’ADA Blois. Et forcément, ils étaient sanctionnés.

Après un retour à deux unités dans le deuxième quart (35-33, 14e), grâce à des bons passages de Couture et Amini, l’écart s’est créé à la pause (53-40, 10e). Les deux pros ont bien joué toutes les minutes possibles, Makoundou avait beau sortir des moves inhabituels et des tirs longue distance pour pointer à 16 points à la pause, il était évidemment difficile de rester accroché.

Pas largués après trois quart-temps (71-57), les hommes de Serhiy Gladyr pour l’occasion pouvaient presque continuer d’espérer un retour. Un tir de Mabu Nyamaloki pouvait le laisser croire (71-62). Ce n’est finalement jamais arrivé et l’équipe de la Principauté a fini par exploser ensuite (102-77). Mais c’était anecdotique car Monaco attendait de connaître le nom de son adversaire en playoffs. Il s’agira de Strasbourg (match 1 probablement le 24 mai), vainqueur hier à Roanne et qui a récupéré in extremis la huitième place.