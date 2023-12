Euroligue: Trois dernières minutes d'anthologie, et Monaco s'impose face à l'Olympiakos

Un duel européen, un gros, un vrai, bien chaud, bouillant, ultra-physique. Haché parfois, 2h12 de match sous tension constante. Un public incandescent, souvent debout, ou plutôt dressé sur ses ergots, des décisions (arbitrales) conspuées, un suspense au couteau quasiment jusqu’au bout...

Oh que oui, ce Monaco - Olympiakos a tenu ses promesses, à Gaston-Médecin, la salle où il faut être en ce moment, pour vivre ce genre de soirée, un grand moment de sport. Chapeau, la Roca Team de Sasa Obradovic. Dans ce genre de combat, aussi serré, entre deux des meilleures équipes du continent, on se demande toujours à quel moment ça peut tourner.

À 71-71, 2’41’’ à jouer, Thomas Walkup, meneur dur à cuire de l’Olympiakos, cinglant à 3-pts ce jeudi soir, se présentait sur la ligne des lancers. Résultat : 0/2 ! Derrière, Mike James, lui, a enclenché le show. Magic Mike, dans toute sa majesté. 3 dernières minutes d’anthologie pures et dures. Un jump-shoot dans le trafic, un T3 de folie, un lancer arraché, un caviar pour le dunk sauvage signé Air Donta (Hall)... Un finish pour faire céder le champion de Grèce.

Un dernier contre hallucinant de Donta Hall sur Canaan, la pose pour la photo en prime, une salle en mode délire, la 7e victoire en Euroligue pour l’ASM, pas n’importe laquelle, face aux Reds du Pirée.

"Il y avait un goût de revanche par rapport à l’an passé", a lâché Yakuba Ouattara, le capitaine. Référence, bien sûr, à la demi-finale de Kaunas 2023, le 27-2 du 3e quart-temps, la place en finale pour l’Olympiakos.

D-Mo exclu

Les Reds ont perdu Vezenkov et Sloukas à l’intersaison, deux grosses stars, et n’ont peut-être plus la même aura... Mais question métier, malice, science du basket, il en reste quelques tonnes, dans cette équipe du Pirée. Monaco a dû surmonter la patte de Canaan (5/8 à 3-pts), celle d’Alec Peters aussi (4/5), les coups de griffe du géant serbe Milutinovic, l’exclusion de Motiejiunas (faute antisportive + technique), les longs bras de Mous Fall...

Au final, Monaco a dominé le rebond, et des joueurs en ont profité pour montrer une nette montée en régime, comme Elie Okobo, ou Donta Hall... On ne peut pas terminer cette histoire sans évoquer John Brown, si peu présent dans les stats, mais toujours indispensable dans le sale boulot. Et dans ce genre de duel à l’ancienne, il y avait de quoi faire ce jeudi soir.