Euroligue : fin de série pour la Roca Team battue par Istanbul ce mardi à domicile

Mike James a chuté, au sens propre cette fois, une glissade impressionnante en première période proche de la peinture de l’Efes, et la salle a retenu son souffle, craignant une blessure sérieuse pour MJ.

Il n’en a rien été - fort heureusement - et le meneur au numéro 55 a été le Monégasque le plus habile et inspiré de la 2e mi-temps (12 points, tous inscrits après la pause), se jouant de la zone de l’Efes en se glissant dans les intervalles pour poser son régal de petit jump-shoot.

ça n’a pas suffi pour Monaco, pas plus que le gros combat mené par John Brown dans la peinture, notamment durant cette 2e mi-temps où Monaco, avec l’aide d’un public bien chaud à son tour, a tout fait pour endiguer les gâchettes du Bosphore (Larkin, Beaubois, Thompson), celles-là même qui avaient bénéficié de trop de liberté avant la pause, l’Anadalu faisant vivre la balle avec succès.

Après un 20-19 en faveur de Monaco, la Roca Team a toujours fait la course derrière l’Anadolu. Sasa Obradovic a eu beau réclamer à ses hommes de couper le rythme, de faire plus de fautes, de se montrer plus dur, la Roca Team a été un peu trop spectatrice du festival stambouliote. Le combat a changé d’âme ensuite.

Trash-talking de Yilmaz sur Diallo, réponse virile de Loyd sur l’ailier turc... le match était là. Mais la pluie à 3-pts, elle, n’a jamais cessé de tomber sur l’AS Monaco. Pour ceux qui ne connaissent pas Shane Larkin, ce meneur de jeu américain aux traits de génie a dominé l’Europe lors des deux titres de l’Anadolu en 2021 et 22.

Le panier qui tue

On l’avait vu moins transcendant la saison passée, et il semblait en phase de montée en régime en ce début de saison. Hier, on a revu le Larkin intenable, déroutant, et d’une adresse folle. L’actiion du match ? 85-82 pour l’Anadolu, 1’01’’ à jouer.

Sasa Obradovic a placé son meilleur défenseur, Alpha Diallo, sur le meneur au numéro 0. Cette fois, dans le duel en 1 contre 1, Larkin parait en difficulté. La balle va lui échapper ? Non, le gars de l’Ohio parvient quand même à dégaîner. Comment ? Lui seul le sait.

Résultat, en plein dans la cible. Le panier de trop pour Monaco, qui voit sa série de 5 victoires en Euroligue stoppée et retrouvera le Real invaincu demain soir à Madrid. Tout sauf commode.