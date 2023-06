Betclic Elite: en battant Boulogne, la Roca Team n'est plus qu'à une victoire du titre de champion de France

Cette fois, on a eu droit à une vraie finale. Une 2e manche intense, prenante, angoissante, magnifique parfois. Archi-plein, Gaston-Médecin a vibré, hurlé et tremblé aussi. Car cette équipe de Boulogne-Levallois, dépassée lors de la première manche, samedi, a cette fois livré un tout autre combat. A l’image de son prodige de 19 ans, et 2,21m, revanchard, et largement à la hauteur de son statut de prodige du basket mondial, Victor Wembanyama (19 pts, 7 rebonds, 9 fautes provoquées), les Mets ont posé de gros problèmes à Monaco.

"On leur a donné confiance d’entrée, ce n’est pas normal, on les a laissés pénétrer dans la peinture, ce n’est pas comme ça que l’on devient champion, a enragé Sasa Obradovic. On n’était pas assez requins, on les a laissés revenir dans cette finale. Et Boulogne a joué dur, avec dignité. C’était très compliqué de jouer avec l’humidité sur le parquet". Les Mets, en effet, se sont envolés au début (24-10) face à une Roca Team bizarrement ailleurs, ou tétanisée, difficile à dire. Une mauvaise approche, en tout cas. Petit à petit, Monaco a remis les fondamentaux en place (défense !). Il fallait ça pour surmonter le festival du pivot US des Mets, Tashwan Thomads (7/7 aux tirs).

Beau et étouffant

Pour la Roca Team, John Brown, décidément phénoménal de combativité, signifiait le vent de la révolte (27-33). L’adresse lointaine de Strazel faisait un bien fou. Donta Hall s’envolait très haut en rotation, mais Wemby rodait toujours, un dunk sauvage au passage. Motiejunas se retournait et provoquait la 2e faute de Wemby. Jordan Loyd ouvrait la boîte du magicien. Mais l’ancien arrière de Toronto restait à terre après un contact, le visage ensanglanté. Le souvenir douloureux de son nez cassé à Madrid (absence 1 mois) glaçait toute la salle. Fort heureusement, ce n’était que l’arcade... Alpha Diallo partait au dunk et Monaco reprenait le lead pour la première fois (44-43). Mike James, plutôt discret, ouvrait son compteur, mais c’est Boulogne qui repartait mieux après la pause (50-54).

Rendez-vous jeudi à Roland Garros

La température devenait étouffante, Gaston-Médecin grondait, un contre tout à fait valable de Hall était sanctionné, Besson engrangeait aux lancers, Sasa Obradovic écopait d’une technique, Barry Brown (Levallois) prenait feu à 3-pts. Cette 2e mi-temps se jouait au bras de fer et à la gestion des fautes. Ouattara le capitaine griffait son T3 (59-58). Chassé-croisé. Mais + 5 sur un dunk d’Elie Okobo (71-65) : + 6 sur un grand numéro Brown-Strazel. Et + 10 sur un météorite signé Jordan Loyd (86-76). Mais ce n’était pas fini. La zone de fin de match dressée par les Mets posait un frein à l’envolée monégasque. La Roca Team ne rentrait plus ses shoots mais était sauvée par les rebonds offensifs glanés par John Brown et les siens.

Un sacré match, et une Roca Team qui n’est plus qu’à une victoire du premier titre de champion de l’histoire de l’AS Monaco. Place à la 3e manche, jeudi, devant les 15.000 spectateurs de Roland-Garros. ça promet.

Jordan Loyd indestructible! Photo Jean-François Ottonello.