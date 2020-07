Bonne nouvelle pour la Roca Team: Dee Bost prolonge son bail à l'AS Monaco

Taulier du club de basket princier, le meneur et capitaine sera toujours dans les rangs de l'ASM pour la saison à venir

On peut considérer que c'est une bonne chose de faite. Avec seulement quelques joueurs sous contrat pour la saison prochaine à la suite des départs de plusieurs joueurs cadres (Lacombe, Cole...), l'AS Monaco basket espérait prolonger son capitaine Dee Bost le plus rapidement possible.

Une affaire bouclée depuis ce lundi, le club princier officialisant la nouvelle sur ses différents réseaux.

Âgé de 30 ans, le meneur tournait à 12,8 points et 4,4 passes de moyenne la saison passée en Jeep Elite et prolonge donc pour une année avec la Roca Team.