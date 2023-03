Betclic Elite: Monaco terrasse Nanterre (108-87) et garde la tête du championnat de France

À la fin, Donatas Motiejunas a pris le temps pour les fans, selfies et signatures de maillots à la pelle... Sur le parquet, le pivot lituanien (14 points, 8 rebonds) a aussi montré l’exemple, à l’image de son plongeon au niveau des panneaux publicitaires pour essayer de gratter un ballon en plus. Non pas que Monaco ait eu à forcer son talent, ce dimanche, mais la Roca Team a fait les choses sérieusement.

Mike James, tout en contrôle, a distillé, Jordan Loyd a signé son festival à 3-pts (5/6), Alpha Diallo a encore montré qu’il sait tout faire (22 points, 2 contres, 3 interceptions, 3 passes décisives !). Sasa Obradovic avait laissé Donta Hall et J. Blossomgame sur la touche (quota des étrangers), mais aussi Elie Okobo, très sollicité depuis le début.

Yoan Makoundou, crédité de 26’45’’ de temps de jeu, en a profité pour battre son record de points avec la Roca Team (24). Mais pas que : le jeune international est monté haut pour aller capter quelques gros rebonds (9 au total).

En face, le sniper Keith Hornsby (6/9 à 3-pts) a prouvé qu’il n’est pas pour rien le shooteur de loin N.1 de BetClic. Insuffisant pour inquiéter l’ASM, qui a passé la barre des 100 points pour la 6e fois de la saison et parfaitement préparé le choc de mercredi face au Pana (21h) de Paris Lee et Dwayne Bacon, deux anciens de la maison.