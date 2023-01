Betclic Elite: le show d'Elie Okobo sauve la Roca Team contre Nancy

"Comme d’habitude", a souri Sasa Obradovic en rentrant en salle de presse... Eh oui, Monaco aime parfois se rendre les choses compliquées, au point de jouer avec le feu face à des rivaux présumés largement inférieurs. Ce n’est peut-être pas bon pour le cœur du coach monégasque, quoi que.

"Je vais aller courir ce soir, je garde la forme, ne vous inquiétez pas". Mais pour le spectacle, c’est tout bénéf. Car, ce Monaco - Nancy, d’une banalité absolue au début, est monté peu à peu en régime. Pour finalement offrir un finish bien croquant, orné des gestes de classe d’un Elie Okobo qui n’est pas un joueur comme les autres, on le savait déjà.

Shoots à 3 pts rentrés depuis le parking (2/3 hier), tirs en équilibre sous le cercle, petits crochets main droite, main gauche, passes aux petits oignons, anticipation pour les interceptions... Okobo, auteur de 12 points dans le dernier quart-temps, a donc fait très mal à Nancy, un SLUC qui a longtemps mené (63-59, 30e) et qui se trouvait encore à un petit point derrière (77-76) à 2'34" du buzzer...

Un SLUC valeureux, à l’image de son ailier américain, Caleb Walker (25 points), de Stéphane Gombauld (12 points, 11 rebonds) et d’un collectif impliqué. Mais un SLUC qui a raté la balle d’égalisation sur un ballon perdu à 30 secondes de la cloche. Fatal...

Loyd revient bien

Yoan Makoundou, de retour la rotation - ça se confirme - a alterné le brouillon (3 balles perdues) et le brillant, comme ce contre dantesque sur Walker à 3’40’’ de la fin. Et Jordan Loyd, lui, de retour de blessures, en a profité pour reprendre du rythme et de l’adresse, déjà important. Monaco a donc préservé sa place de leader, sans Mike James, ménagé.

A la mi-temps, une longue file s’est formée dans le hall de Gaston-Médecin: chacun voulant sa photo en compagnie de Chima Moneke, l’ailier-fort tout juste arrivé des USA. L’ancien des Kings pourrait effectuer ses débuts dans le roster dès jeudi contre Milan.