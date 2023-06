Betclic Elite: la Roca Team sacrée championne de France face à Boulogne? Réponse ce jeudi soir à Roland-Garros

Matthew Strazel: "Gagnons d’abord..."

Matthew Strazel a convaincu Sasa Obradovic. "Matthew a tout ce qu’il faut pour jouer longtemps au plus haut niveau", dit le coach.

Le natif de Bourg-la-Reine, cette saison, a réussi à se faire une place derrière le ‘‘Big 3’’ monégasque (James, Loyd, Okobo). Un tour de force pour ce meneur de 20 ans à peine et déjà champion 2 fois avec l’ASVEL et qui tourne à un exceptionnel 58,8 % à 3-pts (10/17) dans ces play-offs.

Matthew, quel est l’état d’esprit du vestiaire avant cette 3e manche ?

On veut ramener ce premier titre à Monaco. On y va en mode conquête. La saison a été très longue, on a joué beaucoup de matches. Le meilleur moyen pour ne pas en rajouter est de gagner dès ce jeudi. On va jouer devant 15.000 spectateurs, je ne pense pas que cela puisse perturber les gars dans l’équipe. Certains ont connu les salles de la NBA. Et puis quand on a gagné la Coupe en avril, c’était à Bercy, c’était grand aussi.

Tu as trouvé ton chemin cette saison, ce n’était pas gagné d’avance...

Non. Je me souviens quand je suis arrivé, beaucoup estimaient que j’allais jouer très peu. Je suis content de montrer que je peux avoir des responsabilités. Mais attendons ce match 3, à moi d’être performant, à nous d’aller attraper ce titre et là je pourrais dire que je suis fier de ma saison.

Où tu situes ta marge de progression ?

Jouer encore plus propre, être plus régulier dans mes tirs extérieurs. Continuer à gratter du temps de jeu et à étoffer mon jeu offensif même si ce n’est pas évident vu tous les talents à Monaco. Et ainsi être prêt le jour où l’on me donnera les clés d’une équipe.

Si Monaco est sacré ce jeudi, comment avez-vous prévu de fêter ça avec la Roca Team ?

C’est secret. Faisons d’abord en sorte de gagner.

Pensez-vous ressentir la pression du titre, qui n’est plus qu’à une victoire ?

C’est de la bonne pression. Il faut trouver le juste équilibre, entre jouer comme d’habitude et en faire encore plus, étant donné l’enjeu.