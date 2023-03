Betclic Elite: la Roca Team pulvérise le Portel et remporte une 9e victoire consécutive

Incroyable Roca Team, qui transforme le plus anodin des rendez-vous en quelques petits moments délicieux à croquer, bien au chaud. En tête du hit-parade, le alley-oop (Okobo à la passe, Moneke dans l’espace) au cœur du 3e quart-temps... Mais comment Moneke a-t-il pu monter aussi haut? Où était caché le trampoline? Chima Moneke a remis ça (en mode un peu plus classique) sur une offrande de Strazel... En 2e position, le contre (à deux mains !) de Yoan Makoudou sur le géant Nikolic qui pensait aller dunker tranquille... Sur le podium, le rebond offensif + claquette du capitaine Yakuba Ouattara juste avant la pause. Peut-être un peu moins glamour, mais bien dans l’esprit d’une Roca Team que l’on n’arrête plus.

Ce mardi, Sasa Obradovic avait mis au repos Donta Hall. Il a pu aussi ménager des cadres comme Jordan Loyd, (4’de jeu à peine) ou Donatas Motiejunas. Monaco s’est promené, en mode entraînement, mais coach Sasa a quand même dû arrêter une fois le jeu à 82-71 (36e) du fait d’un relâchement un peu trop précoce. Et qui pour repartir à la charge? Le capitaine Yak Ouattara, "of course". Le Portel n’a jamais pu stopper Alpha Diallo, même si ce dernier n’a pas forcé. Strazel (8 passes D) a encore pris des minutes et de la confiance. Makoundou aussi, et Blossomgame, très tonique, a fini 2e meilleur marqueur derrière captain Yak, de nouveau en mode festival d’adresse (5/8 à 3-pts).

Le leader (9e victoire en 19 jours, SVP) se porte très bien. Question Euroligue, la victoire du Milan au Fenerbahce ce mardi soir a ouvert les portes sur un possible Top 4 et l’avantage du terrain en play-off. Rendez-vous vendredi contre Valence à Gaston-Médecin (19h), encore un grand moment en prévision.

Et une tout autre histoire en termes d’intensité, forcément.